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Published Вчера, 13:30

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Старт продаж новой очереди строительства в ЖК «Михайловка Green Place»

Старт продаж новой очереди строительства в ЖК «Михайловка Green Place»

4 сентября 2023, 13:30
Фото: mkset.ru
Мечтаете жить на природе, дышать свежим воздухом и каждый день начинать под пение птиц? У нас отличные новости! Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж квартир в новой очереди ЖК «Михайловка Green Place».

Именно здесь, в окружении живописной природы, вы найдёте умиротворение и комфортную среду для жизни. Закрытая территория и видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса. Кирпичные дома с высокой степенью энергоэффективности. Ровные асфальтированные дороги и просторные парковочные площадки.

И это не просто слова, ведь 18 домов уже сдано и заселено, а это значит, что вы можете лично приехать и познакомиться с проектом. Погулять по благоустроенной территории, подышать чистым свежим воздухом и оценить близость природы, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Буквально в нескольких метрах от въезда на закрытую территорию ЖК находится современная школа и детский сад. А прямо на территории ЖК работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.

Жильцам «Михайловка Green Place» всегда есть чем заняться ведь кроме детских площадок и спортивных зон на территории, рядом есть лесной массив, где можно собирать грибы, наблюдать за белками или просто гулять. А также парк отдыха, где вы сможете весело проводить время круглый год, летом загорать и купаться на песчаном пляже, а зимой кататься на тюбингах.

Литер 304 — это односекционный девятиэтажный дом, в котором представлены наиболее популярные планировочные решения с оптимальными метражами от 38 до 67 кв. метров, среди которых вы обязательно найдёте свой идеальный вариант.

Важно отметить, что приобретение недвижимости от ГК «Жилой Квартал» — это юридическая безопасность сделки и возможность купить квартиру оформив выгодные условия по «Семейной» ипотеке от 4% годовых. Главное успеть, ведь по статистике около 20% квартир распродаются за первый месяц. Торопитесь! Старт продаж — это лучшие цены, а, значит, и самое удачное время для улучшения жилищных условий.

Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а.

#Общество#Новости Башкирии#Застройщик#Анна Савельева#ЖК Михайловка Green Place#Загородная недвижимость#Развитая инфраструктура#ГК Жилой Квартал#Единый Реестр Застройщиков
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