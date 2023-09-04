Старт для чемпиона: обзор детских спортивных школ Уфы

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Традиционно Республика Башкортостан славится своими спортсменами в зимних видах спорта. Но не менее популярны в регионе школы спортивных танцев и боевых искусств, такие виды спорта, как футбол и фитнес-аэробика, бокс и верховая езда.
В Уфе несколько десятков муниципальных спортивных образовательных организаций с бюджетными местами. В престижные школы олимпийского резерва попасть нелегко, но можно начать с небольшой спортшколы в своем районе, а позже перевестись на вакантное место.
Одна из старейших муниципальных спортивных школ Уфы, подготавливающая ребят по видам спорта на льду. За время работы учреждение выпустило три десятка мастеров спорта, воспитала двух олимпийских чемпионов.
Направления подготовки в 2023-2024 учебном году: шорт-трек, конькобежный спорт, фигурное катание, керлинг.
Набор детей в группы по конькобежному спорту и шорт-треку осуществляется с 9 до 18 лет, по керлингу — с 8 до 18 лет, фигурному катанию — с 6 до 18 лет. Если ребенок еще не достиг минимального возраста для приема в группу по спортивной подготовке, его можно записать в группы по спортивному оздоровлению.
Прием в спортивную школу проходит на конкурсной основе. Перечень необходимых документов для поступления и сроки их подачи можно узнать в методическом кабинете спортшколы либо по телефону 8 (347) 222-31-12 в будние дни, с 9.00 до 16.00.
Спортивная школа на протяжении последних 30 лет считается ведущим образовательным учреждением по спортивной подготовке в Республике Башкортостан и РФ. За это время учреждение выпустило 60 мастеров спорта РФ и СССР, 165 кандидатов в мастера спорта, 6 мастеров спорта международного класса.
Родители отмечают сильный тренерский состав, приветливых педагогов, бесплатное предоставление спортивного инвентаря.
МБОУ ДЮСШОР № 33 находится в Уфе на улице Менделеева, 201а, официальный сайт школы.
В спортивной школе в 2023-2024 учебном году проводится набор детей с 7 лет в отделение прыжков на лыжах с трамплина и в отделение лыжного двоеборья.
По вопросам записи в секции обращаться по телефонам: 8 (996) 404-00-17, 8 (987) 481-91-83, 8 (909) 353-07-58.
Учреждение реализует образовательные программы спортподготовки по горнолыжному спорту, фристайлу, сноуборду, горнолыжному спорту, спорту для глухих (горнолыжный спорт).
Воспитанники спортшколы Уфы регулярно становятся призерами общероссийских и республиканских соревнований. Только в 2023 году юные спортсмены завоевали призовые места в чемпионате РФ по фристайлу и первенстве России по сноуборду, стали победителями Всероссийской зимней спартакиады по спорту для глухих (по горнолыжному спорту).
В спортивной школе более 600 бюджетных мест — согласно муниципальному заданию. Узнать о вакантных местах на 2023-2024 учебный год и сроках подачи документов можно на сайте учреждения либо по телефону 8 (347) 246-39-49.
Кандидаты проходят индивидуальный отбор в виде сдачи контрольных упражнений. Не прошедшие контрольные испытания зачисляются в резерв. Также на бюджет можно перейти из платных групп.
Хоккейная спортивная школа для детей работает на базе ХК «Салават Юлаев». На данный момент в школе занимаются 11 возрастных групп, общее число воспитанников, обучающихся в учреждении, превышает тысячу человек.
Набор обучающихся в спортивную школу проводится круглый год в соответствии с наличием вакантных мест. На 2023-2024 учебный год в учреждение набирают ребят 5 и 6 лет (2017 и 2018 годов рождения). Кандидаты должны пройти вступительные испытания.
Приемная комиссия работает в будние дни с 10.00 до 18.00, телефон 8 (903) 353-00-19. Сроки приема документов — с 14 августа по 1 сентября 2023 года. С собой необходимо иметь копию свидетельства о рождении, справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний, фото, УЗИ брюшной полости.
Также записать ребенка в хоккейную секцию можно через официальный сайт учреждения.
Подготовка биатлонистов в Башкирии поставлена на высокий уровень. Спортсмены из Башкортостана не раз становились призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, европейских юношеских игр и других престижных всероссийских и международных соревнований.
При наличии свободных мест зачисление в спортивную школу может производиться в течение всего тренировочного года. Принимаются ребята с 9 лет.
Индивидуальный набор поступающих на следующий календарный год осуществляется ежегодно, до начала нового года (до 29–30 декабря). Информацию о наличии вакантных мест можно уточнить на сайте учреждения либо при личном посещении спортивной школы.
При подаче заявления необходимо иметь с собой копию свидетельства о рождении либо паспорта поступающего, справку об отсутствии медицинских противопоказаний для освоения обучающей программы, фото.
В Уфе Федерация детского дзюдо и самбо имеет шесть современных залов, в которых занимаются дети и подростки от 4 до 16 лет. В секции принимают как ребят с высоким уровнем подготовки, так и новичков. Воспитанники федерации становятся победителями и призерами первенств Уфы и Республики Башкортостан, Приволжского федерального округа и России.
Адреса спортивных школ федерации в Уфе: в центре — ул. Октябрьской Революции, 23а, в Нагаево — ул. Механизаторов, 9, в микрорайоне Зеленая Роща — ул. Генерала Рыленко, 8, в микрорайоне Инорс — бульвар Т. Янаби, 47, в микрорайоне Сипайлово — ул. А. Королева, 13/1, в микрорайоне Чесноковка — ул. Сиреневая, 1. Ссылка в соцсетях.
Набор в секции самбо и дзюдо проводится круглогодично. Перед тем как определить ребенка в спортивную секцию, можно записаться на бесплатную тренировку на сайте учреждения.
Подробности о наборе на 2023-2024 учебный год можно узнать по телефону 8 (347) 2-901-777, на сайте есть возможность заказать обратный звонок.
Одна из самых больших спортивных школ в Уфе, осуществляющая подготовку детей по восьми видам спорта: футболу, легкой атлетике, единоборствам, баскетболу, шахматам, волейболу, спортивно-оздоровительной гимнастике, общей физической подготовке.
В Уфе действуют шесть филиалов СШ «Олимпийский»: по ул. Ленина, 127, по ул. Менделеева, 215/4, по ул. Ю. Гагарина, 36/2, по ул. Блюхера, 9, по просп. Дружбы Народов, 47, по ул. Российская, 157/1.
Обучение в спортшколе платное, но для воспитанников есть несколько приятных бонусов: бесплатная форма и спортивный костюм, путевка в детский лагерь со скидкой, разработка индивидуальной программы питания, диспансеризация дважды в год.