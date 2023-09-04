Старт для чемпиона: обзор детских спортивных школ Уфы

Набор детей в группы по конькобежному спорту и шорт-треку осуществляется с 9 до 18 лет, по керлингу — с 8 до 18 лет, фигурному катанию — с 6 до 18 лет. Если ребенок еще не достиг минимального возраста для приема в группу по спортивной подготовке, его можно записать в группы по спортивному оздоровлению.