Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
На этой неделе в Уфе ожидается резкое похолодание и дожди. Согласно данным сервиса «Гисметео», во вторник 5 сентября, температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а днем составит +19 градусов. В среду и четверг температура воздуха днем поднимется до +20 градусов.
Однако уже в пятницу прогнозируются дожди и температура воздуха +16 днем и +13 ночью. В выходные также ожидаются дожди и +15…+18 градусов за окном.