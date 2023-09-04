Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

На этой неделе в Уфе ожидается резкое похолодание и дожди. Согласно данным сервиса «Гисметео», во вторник 5 сентября, температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а днем составит +19 градусов. В среду и четверг температура воздуха днем поднимется до +20 градусов.