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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Уфе

4 сентября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Температура воздуха опустится до +10 градусов, сообщает сервис «Гисметео».

На этой неделе в Уфе ожидается резкое похолодание и дожди. Согласно данным сервиса «Гисметео», во вторник 5 сентября, температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а днем составит +19 градусов. В среду и четверг температура воздуха днем поднимется до +20 градусов.

Однако уже в пятницу прогнозируются дожди и температура воздуха +16 днем и +13 ночью. В выходные также ожидаются дожди и +15…+18 градусов за окном.

#Общество#Элина Сайфранова#Погода#Новости Уфы#Погода в Уфе
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