Школьница с наркотиками, подробности трагедии в Новобалтачево и пропавший мужчина

Пользователи социальных сетей высказались о ситуации с сорванным в Татарстане концертом Элвина Грея. Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что артист испытал на себе бумеранг за конфликты и возвышение себя над другими. Другие же встают на его защиту и говорят о том, что принимающая сторона не должна была нарушать договорённость с приглашённым певцом.