Школьница с наркотиками, подробности трагедии в Новобалтачево и пропавший мужчина

Posted 4 сентября 2023, 18:25
Published 4 сентября 2023, 18:25
Modified 4 сентября 2023, 20:02
Updated 4 сентября 2023, 20:02
Полицейские в Уфе задержали 17-летнюю школьницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. Сообщается, что та пыталась убежать от сотрудников правоохранительных органов, однако у неё ничего не вышло. Во время досмотра при девочке были обнаружены свёртки с неизвестным веществом в количестве 54 штук.
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