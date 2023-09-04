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Posted 4 сентября 2023, 18:25

Published 4 сентября 2023, 18:25

Modified 4 сентября 2023, 20:02

Updated 4 сентября 2023, 20:02

Школьница с наркотиками, подробности трагедии в Новобалтачево и пропавший мужчина

Школьница с наркотиками, подробности трагедии в Новобалтачево и пропавший мужчина

4 сентября 2023, 18:25
Фото: Photobank Ura Media. 1MI.
Сюжет
Птицефабрика
Главные события Уфы и Башкирии 4 сентября по версии Mkset.

Полицейские в Уфе задержали 17-летнюю школьницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. Сообщается, что та пыталась убежать от сотрудников правоохранительных органов, однако у неё ничего не вышло. Во время досмотра при девочке были обнаружены свёртки с неизвестным веществом в количестве 54 штук.

В ходе оперативного совещания глава Госкомитета Башкирии по ветеринарии высказался о эпидемиологической ситуации в регионе, а также сообщил, что все заражённые животные, а также продукция с птицефабрики были полностью уничтожены. По его словам, сейчас главное не допустить новой вспышки и распространения заболевания.

В Мелеузовском районе прошли похороны учителя, который скончался в зоне СВО. Более 10 лет он проработал в Министерстве внутренних дел, а также посвятил 27 лет жизни образовательной деятельности.В июне этого года мужчина добровольно отправился на службу.

Стали известны подробности о гибели 3-летней девочки в селе Новобалтачево. Госкомитет РБ сообщил, что в день трагедии вся семья находилась дома, однако все были заняты своими делами, из-за чего пропустили момент, когда опасная игра ребёнка переросла в большой пожар.

Пользователи социальных сетей высказались о ситуации с сорванным в Татарстане концертом Элвина Грея. Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что артист испытал на себе бумеранг за конфликты и возвышение себя над другими. Другие же встают на его защиту и говорят о том, что принимающая сторона не должна была нарушать договорённость с приглашённым певцом.

В Белорецком районе пропал 43-летний мужчина, не вернувшийся домой после прохождения марафона. Обеспокоенная супруга обратилась в МЧС по Башкирии. В ходе поисковой операции был обнаружен автомобиль, принадлежащий мужчине, однако его самого обнаружить так и не удалось. С завтрашнего дня к поискам планируется подключить волонтёров и вертолёт спасателей.

#Происшествия#Школьница#Наркотики#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС РБ#Птицефабрика#Поисковая операция
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