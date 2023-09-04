РЭО открыл регистрацию на Российский экологический форум — 2023

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, форум пройдет во второй раз и соберет главных игроков сферы обращения с ТКО. По его словам, это самое крупное отраслевое мероприятие, в рамках которого происходит широкий обмен опытом, мнениями, обсуждение проблем и их решений, передает 56orb.ru.
«В 2023 году мы расширяем программу форума и готовим множество дополнительных блоков. Приглашаем к регистрации на мероприятие участников и представителей СМИ», — сообщил Денис Буцаев.
Программа форума разделена на несколько частей: Молодежный день 9 октября, деловой форум 10 и 11 октября, экологический велозаезд 8 октября.
Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте РЭО.
Впервые РЭФ прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она будет в числе главных спикеров форума. Также ожидается участие главы Минприроды России Александра Козлова, отраслевых экспертов и представителей бизнес-сообщества.