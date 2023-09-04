РЭО открыл регистрацию на Российский экологический форум — 2023

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, форум пройдет во второй раз и соберет главных игроков сферы обращения с ТКО. По его словам, это самое крупное отраслевое мероприятие, в рамках которого происходит широкий обмен опытом, мнениями, обсуждение проблем и их решений, передает 56orb.ru.