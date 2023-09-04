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РЭО открыл регистрацию на Российский экологический форум — 2023

РЭО открыл регистрацию на Российский экологический форум — 2023

4 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Российский экологический форум (РЭФ) в этом году пройдет в Москве с 8 по 11 октября. Его организатор — Российский экологический оператор. РЭО уже открыл регистрацию на форум для всех желающих.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, форум пройдет во второй раз и соберет главных игроков сферы обращения с ТКО. По его словам, это самое крупное отраслевое мероприятие, в рамках которого происходит широкий обмен опытом, мнениями, обсуждение проблем и их решений, передает 56orb.ru.

«В 2023 году мы расширяем программу форума и готовим множество дополнительных блоков. Приглашаем к регистрации на мероприятие участников и представителей СМИ», — сообщил Денис Буцаев.

Программа форума разделена на несколько частей: Молодежный день 9 октября, деловой форум 10 и 11 октября, экологический велозаезд 8 октября.

Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте РЭО.

Впервые РЭФ прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она будет в числе главных спикеров форума. Также ожидается участие главы Минприроды России Александра Козлова, отраслевых экспертов и представителей бизнес-сообщества.

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