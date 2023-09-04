mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Подросток из Башкирии спровоцировал трагедию и погиб сам

Подросток из Башкирии спровоцировал трагедию и погиб сам

4 сентября 2023, 16:01
Фото: Прокуратура РБ // t.me
Происшествие с участием несовершеннолетних произошло сегодня, 4 сентября, в шестом часу вечера в Кармаскалинском районе республики.

Как ранее сообщила в прокуратуре Республики Башкортостан, 14-летний мальчик из села Новые Киешки, предположительно, в секрете от родителей решил прокатиться на их автомобиле «ВАЗ-2110». Успешно забрав ключи, он сел в авто и, прихватив с собой друга, выехал на трассу, где и произошла трагедия.

Не справившись с управлением, подростки слетели с дороги в кювет. От полученных травм малолетний водитель скончался на месте до приезда медиков. Пассажиру же повезло больше, сейчас он находится под надзором врачей.

Для выяснения обстоятельств аварии правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой также будет дана оценка действиям родителей подростков.

#Происшествия#Новости Башкирии#Трагедия#Анна Савельева#ВАЗ-2110#Малолетний водитель#Правоохранительные органы
Подпишитесь
«Бумеранг»: что жители Башкирии думают о сорванном концерте Элвина Грея в Татарстане
Сегодня, 11:34
В Башкирии закупают иномарку после призыва Путина пересесть на отечественные авто
Сегодня, 10:27
Глава Башкирии сделал заявление по поводу своей семьи
Сегодня, 07:33
Уцененные товары и грязные стены: чем живет популярный ТЦ «нулевых» в Уфе
Сегодня, 02:00
Власти Башкирии назвали «страшной историей» родительские чаты
Сегодня, 08:10
За кандидатов от «Новых людей» хотят проголосовать 7% жителей Башкортостана
Сегодня, 10:56