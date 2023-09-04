Подросток из Башкирии спровоцировал трагедию и погиб сам

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Как ранее сообщила в прокуратуре Республики Башкортостан, 14-летний мальчик из села Новые Киешки, предположительно, в секрете от родителей решил прокатиться на их автомобиле «ВАЗ-2110». Успешно забрав ключи, он сел в авто и, прихватив с собой друга, выехал на трассу, где и произошла трагедия.
Не справившись с управлением, подростки слетели с дороги в кювет. От полученных травм малолетний водитель скончался на месте до приезда медиков. Пассажиру же повезло больше, сейчас он находится под надзором врачей.
Для выяснения обстоятельств аварии правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой также будет дана оценка действиям родителей подростков.