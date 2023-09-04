Озвучены новые сроки возобновления строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что Хабиров выдвинул сроки о решении вопроса возобновления строительства мечети Ар-Рахим. Сообщалось, что на протяжении ближайшего месяца по поручению главы РБ будут проводиться работы по изучению документации и проверке состояние сооружения, также будет создан оперативный штаб по решению вопроса.