Озвучены новые сроки возобновления строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по строительству мечети «Ар-Рахим». На совещании Хабиров поставил задачу обеспечить закрытый тепловой контур внутри мечети, чтобы создать комфортные и теплые условия. Предварительно основные строительно-монтажные работы начнутся весной 2024 года. К этому времени будет разработан обновленный проект и сметная документация.
Ранее Mkset сообщал, что Хабиров выдвинул сроки о решении вопроса возобновления строительства мечети Ар-Рахим. Сообщалось, что на протяжении ближайшего месяца по поручению главы РБ будут проводиться работы по изучению документации и проверке состояние сооружения, также будет создан оперативный штаб по решению вопроса.