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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Озвучены новые сроки возобновления строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Озвучены новые сроки возобновления строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

4 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI
4 сентября состоялось рабочее совещание, посвященное строительству мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Подробности рассказал председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин.

Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по строительству мечети «Ар-Рахим». На совещании Хабиров поставил задачу обеспечить закрытый тепловой контур внутри мечети, чтобы создать комфортные и теплые условия. Предварительно основные строительно-монтажные работы начнутся весной 2024 года. К этому времени будет разработан обновленный проект и сметная документация.

Ранее Mkset сообщал, что Хабиров выдвинул сроки о решении вопроса возобновления строительства мечети Ар-Рахим. Сообщалось, что на протяжении ближайшего месяца по поручению главы РБ будут проводиться работы по изучению документации и проверке состояние сооружения, также будет создан оперативный штаб по решению вопроса.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мечеть Ар-Рахим#Виалина Ахсанова
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