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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 08:12

«Очень просят»: Хабиров высказался о скандальной школе в «Белых Росах» в Уфе

«Очень просят»: Хабиров высказался о скандальной школе в «Белых Росах» в Уфе

4 сентября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Об этом глава Башкирии сообщил сегодня, 4 сентября, в ходе оперативного совещания.

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания поручил чиновникам построить школу в Демском районе Уфы.

— Там довольно бурно развивается район. Очень большая жилищная стройка, много молодых семей, что очень сильно радует, многие с детьми. Поэтому школу они очень просят. Демская школа у нас должная в приоритете стоять, — заявил Радий Хабиров.

Было также отмечено, что место, на котором ранее планировалось возведение школы, оказалось не подходящим.

Ранее глава городского района Антон Тарасов уже сообщал, что на участке в ЖК «Белые Росы» возникли вопросы по пригодного земельного участка для строительства социального объекта.

Власти прокомментировали скандал со школой в ЖК «Белые росы» в Уфе
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#Элина Сайфранова#Образование#Новости Уфы#Школа#Строительство школы
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