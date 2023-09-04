«Очень просят»: Хабиров высказался о скандальной школе в «Белых Росах» в Уфе

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Глава Башкирии в ходе оперативного совещания поручил чиновникам построить школу в Демском районе Уфы.
— Там довольно бурно развивается район. Очень большая жилищная стройка, много молодых семей, что очень сильно радует, многие с детьми. Поэтому школу они очень просят. Демская школа у нас должная в приоритете стоять, — заявил Радий Хабиров.
Было также отмечено, что место, на котором ранее планировалось возведение школы, оказалось не подходящим.
Ранее глава городского района Антон Тарасов уже сообщал, что на участке в ЖК «Белые Росы» возникли вопросы по пригодного земельного участка для строительства социального объекта.