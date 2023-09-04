Вертолет отправится на поиски загадочно пропавшего жителя Башкирии

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Как сообщила женщина, её 43-летний муж принимал участие в марафоне, организованном русским географическим обществом. В ходе забега участники должны были взойти на гору Ялангас в Белорецком районе, что мужчина и сделал, однако после этого домой он не вернулся. Тогда его супруга и забила тревогу.
На место оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда. Через время продолжительных поисков на базе «Малиновая» был найден автомобиль пропавшего.
Если мужчина не будет обнаружен до завтрашнего дня, на его поиски будет отправлен вертолёт. Помимо этого, планируется обратиться за помощью к волонтёров из поискового отряда. На данный момент продолжение поисково операции не может быть продолжено в силу темноты.
Ситуацию контролирует Главное управление МЧС.