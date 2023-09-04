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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Мужчина из Башкирии не вернулся домой после прохождения марафона на горе Ялангас

Вертолет отправится на поиски загадочно пропавшего жителя Башкирии

4 сентября 2023, 16:56
Фото: 1MI

Мужчина из Башкирии не вернулся домой после прохождения марафона на горе Ялангас

В Главное управление МЧС По Республике Башкортостан сегодня обратилась обеспокоенная супруга пропавшего.

Как сообщила женщина, её 43-летний муж принимал участие в марафоне, организованном русским географическим обществом. В ходе забега участники должны были взойти на гору Ялангас в Белорецком районе, что мужчина и сделал, однако после этого домой он не вернулся. Тогда его супруга и забила тревогу.

На место оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда. Через время продолжительных поисков на базе «Малиновая» был найден автомобиль пропавшего.

Если мужчина не будет обнаружен до завтрашнего дня, на его поиски будет отправлен вертолёт. Помимо этого, планируется обратиться за помощью к волонтёров из поискового отряда. На данный момент продолжение поисково операции не может быть продолжено в силу темноты.

Ситуацию контролирует Главное управление МЧС.

#Происшествия#Новости Башкирии#Марафон#Спасатели#Поиски#МЧС#Анна Савельева#Происшествие#Гора Ялангас
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