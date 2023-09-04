Вертолет отправится на поиски загадочно пропавшего жителя Башкирии

Как сообщила женщина, её 43-летний муж принимал участие в марафоне, организованном русским географическим обществом. В ходе забега участники должны были взойти на гору Ялангас в Белорецком районе, что мужчина и сделал, однако после этого домой он не вернулся. Тогда его супруга и забила тревогу.