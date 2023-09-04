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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Михаил Шуфутинский одобрил кавер-версии своих песен

4 сентября 2023, 13:54
Песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского приобрела легендарный статус благодаря интернет-мемам. Сам артист уже привлекал внимание публики к этой песне, записав совместный кавер с Егором Кридом.

Важную дату для себя и своих поклонников Шуфутинский провел в Кремлевском дворце, где выступил со специальной программой. Однако новых версий песни или клипов не прозвучало.

Кроме того, Михаил Захарович заявил о своем положительном отношении к кавер-версиям его хита.

«Я считаю, что если песня хороша и нравится людям, ее нужно исполнять в разных вариациях. Чем больше разнообразия, тем больше шансов, что она понравится, включая оригинал», — поделился певец в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

У артиста нет конкретных предпочтений или пожеланий относительно того, кто еще мог бы записать кавер на эту песню. По его мнению, она уже достаточно известна.

«Эту песню поют во всех странах бывшего Советского Союза и ближайших государств. Я хотел бы услышать ее исполнение Лучано Паваротти, но, к сожалению, его уже нет с нами», — пошутил Шуфутинский.

В апреле состоялся юбилейный концерт Михаила Шуфутинского в Санкт-Петербурге. После этого он продолжает гастролировать, связанные с этим событием. Тур завершится в декабре выступлением в Минске.

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