Михаил Шуфутинский одобрил кавер-версии своих песен

«Я считаю, что если песня хороша и нравится людям, ее нужно исполнять в разных вариациях. Чем больше разнообразия, тем больше шансов, что она понравится, включая оригинал», — поделился певец в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».