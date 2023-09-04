Грабителей с игрушечным пистолетом осудят за нападение на известный магазин в Уфе

В апреле этого года преступники явились в магазин, где, угрожая директору и одному из сотрудников, применили перцовый баллончик, направив его в их лица. Затем они связали им руки и изъяли из сейфа более 4,8 млн рублей наличными, а также украли семь смартфонов стоимостью почти 300 тыс. рублей. После этого преступники покинули место преступления.