Грабителей с игрушечным пистолетом осудят за нападение на известный магазин в Уфе

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Прокуратура Октябрьского района Уфы подтвердила обвинительное заключение в отношении трех уфимцев. В зависимости от их роли и степени участия, им предъявлены обвинения по статьям 33 часть 5, пункты «а, б» часть 4 статьи 162 УК РФ.
Согласно версии следствия, в период с февраля по апрель 2023 года, четверо мужчин, включая сотрудника магазина по продаже сотовых телефонов, планировали совершить разбойное нападение на торговую точку на улице М. Жукова. Подготовка к реализации своего плана была основательной. Злоумышленники провели предварительное изучение помещения магазина, выяснили его расположение и график работы. Также они приобрели игрушечные пистолеты, пластиковые стяжки и воспользовались автомобилем, чтобы скрыться после преступления.
В апреле этого года преступники явились в магазин, где, угрожая директору и одному из сотрудников, применили перцовый баллончик, направив его в их лица. Затем они связали им руки и изъяли из сейфа более 4,8 млн рублей наличными, а также украли семь смартфонов стоимостью почти 300 тыс. рублей. После этого преступники покинули место преступления.
Все подсудимые признали свою вину в совершении преступления. Уголовное дело было направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.
Ранее Mkset сообщал, что преступники скрывались несколько месяцев. Полицейские задержали четверых мужчин в июне этого года в Уфе и Казани. Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Интересным фактом оказалось то, что четвертым фигурантом был бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги.