Глава Башкирии рассказал об уходе своих сотрудников в зону СВО

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Как стало известно, желающими отправиться на фронт выступили два сотрудника администрации главы Башкирии. Вместе им предстоит нести службу во втором батальоне имени Салавата Юлаева.
Хабиров лично выразил коллегам благодарность за проявленное мужество и рвение защищать свою Родину, а также поблагодарил и их семьи, которые оказали необходимую поддержку при принятии такого решения.
Как пишет сам Радий Хабиров, правительство окажет всю необходимою помощь и поддержку семьям новоиспечённых бойцов, пока те будут находиться на службе. Также он отметил, что после возвращения коллег они совместно будут трудиться на благо республики.