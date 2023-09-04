Буцаев: РЭО инвестирует свыше 600 млн для комплекса по сортировке ТКО в Уссурийске

Правительство Приморья подписало соглашение с компанией «Чистый город» в августе этого года. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Согласно документу, в регионе будет реконструирован и запущен комплекс по сортировке мусора. Общая стоимость проекта — более 650 миллионов рублей. До 95 процентов финансирования готова предоставить ППК «РЭО» за счет средств от размещения облигационных выпусков компании. Это порядка 600 миллионов рублей, пишут vostokmedia.com.