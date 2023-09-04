Буцаев: РЭО инвестирует свыше 600 млн для комплекса по сортировке ТКО в Уссурийске

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Правительство Приморья подписало соглашение с компанией «Чистый город» в августе этого года. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Согласно документу, в регионе будет реконструирован и запущен комплекс по сортировке мусора. Общая стоимость проекта — более 650 миллионов рублей. До 95 процентов финансирования готова предоставить ППК «РЭО» за счет средств от размещения облигационных выпусков компании. Это порядка 600 миллионов рублей, пишут vostokmedia.com.
Отмечается, что производственная мощность КПО составит шестьдесят три тысячи тонн в год.
По словам замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, комплекс запустят в 2025 году. На текущий год планируется начало разработки проектной документации.
В реализации проекта заинтересован не только Уссурийский округ, но и система обращения с ТКО всего региона. На этот момент обратила внимание Елена Пархоменко, зампредседателя правительства Приморского края.
По словам Пархоменко, прежде всего речь идет о заинтересованности бизнеса участвовать в циркулярной экономике и строить такие производства. Еще одна важная составляющая — опыт взаимодействия региональных властей и инвесторов, в том числе в области реализации концессионных проектов по созданию современных КПО на территории Приморья.