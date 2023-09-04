Бизнес-форум для женщин со всей России открыли в Южно-Сахалинске

Участников форума также приветствовал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Выступая перед предпринимательницами, он выразил уверенность в том, что открытие такой площадки во всероссийском формате станет хорошим стартом для плотного и масштабного сотрудничества бизнеса и власти в островном регионе, а также поможет установить прочные связи между женским бизнес-сообществом, общественными объединениями и представителями исполнительных органов. Это станет важным шагом в развитии экономики и социальной сферы на Сахалине и Курилах, уверен Белик.