Бастрыкин поставил на контроль расследование аварии с автобусом в Башкирии

Как известно, инцидент произошел 2 сентября. 56-летняя водительница управляла маршрутным ПАЗом на территории вокзала, когда по пути перед транспортом выбежала девушка. В результате, чтобы предотвратить наезд на пешехода, водительница затормозила и перестроилась, однако врезалась на перроне скамейку с пятью жителями.