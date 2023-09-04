Бастрыкин поставил на контроль расследование аварии с автобусом в Башкирии

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Глава следственного комитета России потребовал предоставить ему доклад об обстоятельствах аварии с участием автобуса на автовокзале в Нефтекамске.
Как известно, инцидент произошел 2 сентября. 56-летняя водительница управляла маршрутным ПАЗом на территории вокзала, когда по пути перед транспортом выбежала девушка. В результате, чтобы предотвратить наезд на пешехода, водительница затормозила и перестроилась, однако врезалась на перроне скамейку с пятью жителями.
К сожалению, четыре человека, в числе которых один ребенок, были госпитализированы. На данный момент их состояние медики оценивают как среднее по степени тяжести.