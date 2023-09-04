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Updated Сегодня, 04:52

Бастрыкин поставил на контроль расследование аварии с автобусом в Башкирии

Бастрыкин поставил на контроль расследование аварии с автобусом в Башкирии

4 сентября 2023, 03:24
Фото: Госавтоинспекция РБ
Авария с пострадавшими на автовокзале в Нефтекамске произошла накануне, 2 сентября.

Глава следственного комитета России потребовал предоставить ему доклад об обстоятельствах аварии с участием автобуса на автовокзале в Нефтекамске.

Как известно, инцидент произошел 2 сентября. 56-летняя водительница управляла маршрутным ПАЗом на территории вокзала, когда по пути перед транспортом выбежала девушка. В результате, чтобы предотвратить наезд на пешехода, водительница затормозила и перестроилась, однако врезалась на перроне скамейку с пятью жителями.

К сожалению, четыре человека, в числе которых один ребенок, были госпитализированы. На данный момент их состояние медики оценивают как среднее по степени тяжести.

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#Общество#Происшествия#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Александр Бастрыкин
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