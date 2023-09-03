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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Ссора с мужем привела к смерти жительницы Уфы в Аргентине

Жительница Уфы нашла погибель в Аргентине

3 сентября 2023, 11:20
Фото: 1MI

Ссора с мужем привела к смерти жительницы Уфы в Аргентине

СМИ сообщают, что пара уехала из России год назад

Жительница Уфы Елена (имя изменено) погибла в Аргентине. По данным Baza, причиной могло быть самоубийство.

Телеграм-канал также сообщает, что женщина вышла замуж за Тимура (имя изменено), с которым уехала из России год назад. Через Турцию и Грузию молодожёны оказались в Аргентине. Там девушка родила ребёнка.

Но после рождения ребёнка между супругами начались частые ссоры, которые связывают с желанием Елены вернуться домой. Её муж утверждает, что женщина страдала послеродовой депрессией. В то же время полиция рассматривает и причастность Тимура к смерти Елены.

#Происшествия#Уфа
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