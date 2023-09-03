Жительница Уфы нашла погибель в Аргентине

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Жительница Уфы Елена (имя изменено) погибла в Аргентине. По данным Baza, причиной могло быть самоубийство.
Телеграм-канал также сообщает, что женщина вышла замуж за Тимура (имя изменено), с которым уехала из России год назад. Через Турцию и Грузию молодожёны оказались в Аргентине. Там девушка родила ребёнка.
Но после рождения ребёнка между супругами начались частые ссоры, которые связывают с желанием Елены вернуться домой. Её муж утверждает, что женщина страдала послеродовой депрессией. В то же время полиция рассматривает и причастность Тимура к смерти Елены.