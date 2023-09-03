Жители Башкирии всё больше попадают в автокредитную кабалу

Эксперты Национального бюро кредитных историй связывают рост с низкой базой весны 2022 года — за 7 первых месяцев прошлого года было выдано всего лишь 366,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году за это же время объём был почти равен нынешнему показателю. Кроме того, появились госпрограммы льготного автокредитования и увеличились поставки с дружественных стран.