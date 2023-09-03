Жители Башкирии всё больше попадают в автокредитную кабалу

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Башкирия вошла в тройку лидеров по росту числа автокредитов — их стали брать почти в 2 раза больше. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй. В целом по стране, с январь по июль 2023 года было выдано 628,9 млрд рублей на покупку автомобиля.
Если по объёму выданных автокредитов наша республика уступает Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Татарстану и Краснодарскому краю, то в динамике Башкирия занимает второе место. Наибольший рост показывают в Татарстане, где объём кредитов вырос 100,6%. В Башкирии этот показатель составляет 97,7%. Следом идёт другой сосед — Челябинская область (рост на 90%).
Эксперты Национального бюро кредитных историй связывают рост с низкой базой весны 2022 года — за 7 первых месяцев прошлого года было выдано всего лишь 366,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году за это же время объём был почти равен нынешнему показателю. Кроме того, появились госпрограммы льготного автокредитования и увеличились поставки с дружественных стран.
Всего в Башкирии с января по июль прошлого года было выдано 11,9 млрд рублей на авто, за аналогичный период этого года — 23,6 млрд рублей. В занимающем 5 место по общему объёму Краснодарском крае выдали на 5,1 млрд рублей больше.