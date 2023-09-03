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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Египтянин погиб в ДТП в Уфе

Египтянин погиб в ДТП в Уфе

3 сентября 2023, 10:46
Фото: 1MI
Водитель не справился с управлением

Водитель Daewoo Nexia протаранил жилой дом в Уфе. Авария произошла поздней ночью. Как сообщают в сообществе «БашДТП», дело было в 2 часа ночи.

Как сообщают в госавтоинспекции Уфы, водитель иномарки мчался по Революционной в сторону Мингажева и не справился с управлением. Попытки восстановить контроль над машиной не привели к успеху, из-за чего она врезалась в дом. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, Скорой помощи и МЧС,

За рулём автомобиля был 21-летний парень. Его 24-летний пассажир, гражданин Египта, скончался от травм в приёмном отделении больницы.

Управление ГИБДД начало разбирательства по факту ДТП.

#Происшествия#Город#Уфа#ГИБДД#ДТП#Транспорт#Идэль Гумеров
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