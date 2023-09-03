Египтянин погиб в ДТП в Уфе

Как сообщают в госавтоинспекции Уфы, водитель иномарки мчался по Революционной в сторону Мингажева и не справился с управлением. Попытки восстановить контроль над машиной не привели к успеху, из-за чего она врезалась в дом. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, Скорой помощи и МЧС,