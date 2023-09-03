Египтянин погиб в ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Водитель Daewoo Nexia протаранил жилой дом в Уфе. Авария произошла поздней ночью. Как сообщают в сообществе «БашДТП», дело было в 2 часа ночи.
Как сообщают в госавтоинспекции Уфы, водитель иномарки мчался по Революционной в сторону Мингажева и не справился с управлением. Попытки восстановить контроль над машиной не привели к успеху, из-за чего она врезалась в дом. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, Скорой помощи и МЧС,
За рулём автомобиля был 21-летний парень. Его 24-летний пассажир, гражданин Египта, скончался от травм в приёмном отделении больницы.
Управление ГИБДД начало разбирательства по факту ДТП.