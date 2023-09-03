Трагедия Элвин Грея, рост зарплат и цен, разрушающийся дом в Уфе

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
На улице Генерала Рыленко в микрорайоне «Южный» под угрозой обрушения жилой дом. Построенная в 2021 году высотка повисла над строительным котлованом. Жильцы увидели сначала трещину на асфальте. А потом обнаружили, что грунт под домом осыпается, обнажая подпорную стену.
В Башкирии фиксируется нашествие медведей — их обнаруживают в разных частях Уфы и Уфимского района, они выходят к людям. Экологи успокаивают — косолапые боятся людей, но и провоцировать их не стоит. Когда чиновники, ветеринары и сотрудники УГЗ попробовали поймать двоих двухмесячных мишек, последние просто убежали.
Министерство труда опубликовал проект изменений в план по борьбе с бедностью до 2030 года. Оказывается, в прогнозах министерства — рост цен на 25%, реальных доходов — на 24%, зарплат — в полтора раза. Больше всех зарплата ожидается у добытчиков полезных ископаемых. Меньше всего повезло работникам гостиничной сферы и общественного питания. По районам тоже ситуация разная. В лидерах, понятное дело, Уфа и Уфимский район. Сложнее других придётся жителям Бураевского района.
Всё вместе должно привести к тому, что бедность упадёт до 6,2%. Между тем, в Башкирии растёт закредитованность из-за покупок автомобилей.
Элвин Грей негодует — ему не нашлось места на празднике жизни. Дело в том, что концерт в соседнем Татарстане едва не сорвали из-за странных требований местных организаторов. Известный певец хотел поздравить жителей Альметьевска с днём нефтяника и семидесятилетием города, но вынужден был извиняться. «Такого за 20 лет не было!» — сетует Элвин Грей.
В понедельник в Башкирии сохранится умеренная погода — до +21 градусов. В целом, синоптики говорят об аномалии — средняя сентябрьская температура выше нормы на 1-2 градуса, а осадков выпадает меньше ежемесячной нормы.