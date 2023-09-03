Трагедия Элвин Грея, рост зарплат и цен, разрушающийся дом в Уфе

Министерство труда опубликовал проект изменений в план по борьбе с бедностью до 2030 года. Оказывается, в прогнозах министерства — рост цен на 25%, реальных доходов — на 24%, зарплат — в полтора раза. Больше всех зарплата ожидается у добытчиков полезных ископаемых. Меньше всего повезло работникам гостиничной сферы и общественного питания. По районам тоже ситуация разная. В лидерах, понятное дело, Уфа и Уфимский район. Сложнее других придётся жителям Бураевского района.