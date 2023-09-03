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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В первую неделю осени в Башкирии сохранится тепло

Стал известен прогноз погоды в Башкирии на новую рабочую неделю

3 сентября 2023, 10:35
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru
В первую неделю осени в Башкирии сохранится тепло
Башгидрометцентр обещает понедельник без существенных осадков

В первую полноценную неделю осени жителей Башкирии ждёт умеренная погода. Тепло сохранится и в понедельник, 4 сентября.

Ночью температура опустится до +4, +9°С. Осадков при этом не будет — небо будет немного облачным.

Днём воздух прогреется до привычных +19, а местами и до +21°С. Синоптики ожидают умеренный северо-западный ветер. Погожей погоде не помешают дожди — осадки не предвещаются. Вообще, сентябрь будет относительно сухим — месячное количество осадков предполагается ниже нормы в 35-55 мм.

Также синоптики отмечают, что в начале сентября ожидается аномальная погода — температура воздуха будет на 1-2°С выше нормы.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Сентябрь
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