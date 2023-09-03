Стал известен прогноз погоды в Башкирии на новую рабочую неделю

Днём воздух прогреется до привычных +19, а местами и до +21°С. Синоптики ожидают умеренный северо-западный ветер. Погожей погоде не помешают дожди — осадки не предвещаются. Вообще, сентябрь будет относительно сухим — месячное количество осадков предполагается ниже нормы в 35-55 мм.