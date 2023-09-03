Стал известен прогноз погоды в Башкирии на новую рабочую неделю

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В первую полноценную неделю осени жителей Башкирии ждёт умеренная погода. Тепло сохранится и в понедельник, 4 сентября.
Ночью температура опустится до +4, +9°С. Осадков при этом не будет — небо будет немного облачным.
Днём воздух прогреется до привычных +19, а местами и до +21°С. Синоптики ожидают умеренный северо-западный ветер. Погожей погоде не помешают дожди — осадки не предвещаются. Вообще, сентябрь будет относительно сухим — месячное количество осадков предполагается ниже нормы в 35-55 мм.
Также синоптики отмечают, что в начале сентября ожидается аномальная погода — температура воздуха будет на 1-2°С выше нормы.