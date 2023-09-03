Певцу из Башкирии сорвали концерт в Татарии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
«Уезжаю из города с болью в сердце» — написал популярный певец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин в своём телеграм-канале. Более известный как Элвин Грей, певец должен был спеть перед жителями и гостями Альметьевска, города в Татарстане, но что-то пошло не так. Концерт проходил в рамках празднований дня нефтяника и 70-летия города.
Поп-звезда считает, что «на празднике жизни» его лично и группу не хотели видеть. По его словам, изначальное планировавшееся часовое выступление сократили до получаса, а живой группе и вовсе запретили играть. За несколько минут до начала дали добро на полную программу концерта.
Всё шло неплохо — тысячи зрителей слушали Элвина Грея, его команда вот-вот должна была отыграть программу. Но за 9 минут до окончания выступления организаторы прервали выступление гостей из Башкирии, причём, как выразился певец, в грубой и нецензурной форме. Такое случилось, по словам исполнителя, впервые в его двадцатилетней карьере.
Впрочем, Элвин Грей обещал когда-нибудь сыграть в Альметьевске благотворительный концерт.