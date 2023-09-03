Певцу из Башкирии сорвали концерт в Татарии

«Уезжаю из города с болью в сердце» — написал популярный певец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин в своём телеграм-канале. Более известный как Элвин Грей, певец должен был спеть перед жителями и гостями Альметьевска, города в Татарстане, но что-то пошло не так. Концерт проходил в рамках празднований дня нефтяника и 70-летия города.