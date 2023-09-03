«Может привести к большой трагедии». Жители Уфы опасаются за свой дом

Дело в том, что жильцы увидели трещину в асфальте на парковке, которая направлялась к краю обрыва, за которым ведутся строительные работы. Затем жильцы обнаружили, что грунт под подпорной стеной начал осыпаться и проседать. В результате этого угол подпорной стены повис в воздухе. Жители опасаются — осыпание грунта может привести к обрушению здания, в котором 240 квартир. Они просят провести тщательную экспертизу и оценку проекта строительства дома на соответствие требованиям и нормам. А строителям они не доверяют, считая, что те приложат максимум усилий, чтобы скрыть происходящее.