«Может привести к большой трагедии». Жители Уфы опасаются за свой дом

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Гиниятуллина А. обратилась к главе Башкирии Р. Хабирову за помощью. По её мнению, двадцатипятиэтажной высотке на Генерала Рыленко, 8 грозит обрушение.
Дело в том, что жильцы увидели трещину в асфальте на парковке, которая направлялась к краю обрыва, за которым ведутся строительные работы. Затем жильцы обнаружили, что грунт под подпорной стеной начал осыпаться и проседать. В результате этого угол подпорной стены повис в воздухе. Жители опасаются — осыпание грунта может привести к обрушению здания, в котором 240 квартир. Они просят провести тщательную экспертизу и оценку проекта строительства дома на соответствие требованиям и нормам. А строителям они не доверяют, считая, что те приложат максимум усилий, чтобы скрыть происходящее.
Дом по адресу ул. Генерала Рыленко, 8 был построен в 2021 году. Застройщиком жилого комплекса «Южный» выступает ООО ЖК «Южный», зарегистрированный в Уфе. Дозвониться до фирмы нам не удалось. А за строительство инженерных коммуникаций в микрорайонах «Южный» и «Колгуевский» отвечает ООО «Дортрансстрой». Последняя также отвечает за строительство дорог по улице Рыленко.
Известно, что ООО ЖК «Южный» руководит Насыров Рим Самигуллович, который также является владельцем специализированного застройщика «Южный» и совладельцем и руководителем ещё нескольких предприятий. На ЖК «Южный» в данный момент открыло 6 исполнительных производств на общую сумму 1,5 млн рублей. По данным сервиса СПАРК, последняя проверка была проведена Ростехнадзором в 2021 году, нарушений она не выявила.
По словам гражданки Гиниятуллиной А., пока что трещину на парковку огородили дорожные рабочие. Работы по строительству дороги от улицы Мубарякова до улицы Армавирской не останавливались.