Мэрия Уфы купит юрты за 9,6 млн рублей. Мы узнали, где и когда их должны поставить

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
На сайте госзакупок определился поставщик юрт мэрии Уфы. 8 юрт по 1,2 млн за каждую были готовы поставить три фирмы, однако заявки двух из них были отклонены.
Юрты, которые хочет купить мэрия Уфы, должны состоять из 8 решетчатых секций, двустворчатой двери, панорамных окон, утеплена СИП-панелями. Кроме того, заказчик описал требования к входной группе, каркасу, обрешётке и декорациям из национального орнамента.
Редакция Mkset узнала, где хотят поставить сооружения. 5 штук поставят перед ТРК «Галерея Art» на Мустая Карима, 2 юрты — у причала «Монумент Дружбы» на набережной Белой, ещё 1 — под памятником Салавата Юлаева на спуске к реке. Поставить юрты должны до 11 сентября.