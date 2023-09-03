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Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Мэрия Уфы нашла, кто поставит 8 юрт за 9,6 млн рублей

Мэрия Уфы купит юрты за 9,6 млн рублей. Мы узнали, где и когда их должны поставить

3 сентября 2023, 03:33
Фото: Артур Салимов / 1MI

Мэрия Уфы нашла, кто поставит 8 юрт за 9,6 млн рублей

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок

На сайте госзакупок определился поставщик юрт мэрии Уфы. 8 юрт по 1,2 млн за каждую были готовы поставить три фирмы, однако заявки двух из них были отклонены.

Юрты, которые хочет купить мэрия Уфы, должны состоять из 8 решетчатых секций, двустворчатой двери, панорамных окон, утеплена СИП-панелями. Кроме того, заказчик описал требования к входной группе, каркасу, обрешётке и декорациям из национального орнамента.

Фото: zakupki.gov.ru

Редакция Mkset узнала, где хотят поставить сооружения. 5 штук поставят перед ТРК «Галерея Art» на Мустая Карима, 2 юрты — у причала «Монумент Дружбы» на набережной Белой, ещё 1 — под памятником Салавата Юлаева на спуске к реке. Поставить юрты должны до 11 сентября.

#Город#Уфа#Госзакупки#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров
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