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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В министерстве экологии Башкирии рассказали о судьбе медвежат

Медведи убежали от чиновников в Башкирии

3 сентября 2023, 07:20
Фото: Артур Салимов / 1MI

В министерстве экологии Башкирии рассказали о судьбе медвежат

Ранее пользователи соцсетей снова засняли медвежат, разгуливающих в населённом пункте

В министерстве экологии рассказали, что сотрудники ведомства попытались поймать медвежат. Однако успеха попытка не принесла.

В последнее время в соцсетях стало появляться много информации о том, что медведи появляются в черте проживания людей. Так, сначала о появлении косолапого рассказали шакшинцы. На следующей день медведь разгуливал среди частных домов и около железной дороги.

Медведи снова попали на видео
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30 августа медведь был замечен в посёлке 8 марта. На следующий день медведи появились в Михайловке Уфимского района. На видео видно, как два медвежонка лежат в траве рядом с забором из рабицы, не обращая внимание на близость людей.

В министерстве экологии рассказали, что вместе с работниками ветеринарной клиники, управления гражданской защиты, сотрудники ведомства «приняли меры для поимки» зверей, но животным удалось уйти. Также они рассказали, что медвежата, которым по 8 месяцев, сами опасаются людей, на данный момент безопасности для жителей пригородов Уфы нет.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Нападение медведей#Идэль Гумеров
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