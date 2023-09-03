Медведи убежали от чиновников в Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В министерстве экологии рассказали, что сотрудники ведомства попытались поймать медвежат. Однако успеха попытка не принесла.
В последнее время в соцсетях стало появляться много информации о том, что медведи появляются в черте проживания людей. Так, сначала о появлении косолапого рассказали шакшинцы. На следующей день медведь разгуливал среди частных домов и около железной дороги.
30 августа медведь был замечен в посёлке 8 марта. На следующий день медведи появились в Михайловке Уфимского района. На видео видно, как два медвежонка лежат в траве рядом с забором из рабицы, не обращая внимание на близость людей.
В министерстве экологии рассказали, что вместе с работниками ветеринарной клиники, управления гражданской защиты, сотрудники ведомства «приняли меры для поимки» зверей, но животным удалось уйти. Также они рассказали, что медвежата, которым по 8 месяцев, сами опасаются людей, на данный момент безопасности для жителей пригородов Уфы нет.