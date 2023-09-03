Тело трёхлетней малышки из Башкирии обнаружили в частном доме

На место пожара приехали сотрудники МЧС и добровольцы из Юмашево и Новобалтачево. Спасатели начали тушить огонь и защищать ближайшие постройки. Открытое горение удалось ликвидировать. Но во время тушения в бане было найдено тело ребёнка.