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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Башкирии пожар повредил баню, гараж и сарай

Тело трёхлетней малышки из Башкирии обнаружили в частном доме

3 сентября 2023, 13:04
Фото: 1MI

В Башкирии пожар повредил баню, гараж и сарай

В Чекмагушевском районе Башкирии в пожаре погибла девочка

В селе Новобалтачево Чекмагушевского района произошёл крупный пожар. Огонь повредил кирпичную баню, гараж и бревенчатый сарай. Не обошлось без жертв — погибла девочка 2020 года рождения.

Как пояснили в прокуратуре, по предварительной версии два ребёнка остались без присмотра и начали играть с газовой горелкой. Игры привели к возгоранию сена, откуда огонь перекинулся на надворные постройки.

На место пожара приехали сотрудники МЧС и добровольцы из Юмашево и Новобалтачево. Спасатели начали тушить огонь и защищать ближайшие постройки. Открытое горение удалось ликвидировать. Но во время тушения в бане было найдено тело ребёнка.

Сейчас в Новобалтачево работают оперативники, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Исполняющий обязанности прокурора Чекмагушевского района координирует работу правоохранителей и сотрудников спецслужб.

Причины пожара выясняются.

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#Общество#Пожар#Прокуратура#Новости Башкирии#МЧС#Происшествие#Идэль Гумеров
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