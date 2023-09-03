Тело трёхлетней малышки из Башкирии обнаружили в частном доме

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В селе Новобалтачево Чекмагушевского района произошёл крупный пожар. Огонь повредил кирпичную баню, гараж и бревенчатый сарай. Не обошлось без жертв — погибла девочка 2020 года рождения.
Как пояснили в прокуратуре, по предварительной версии два ребёнка остались без присмотра и начали играть с газовой горелкой. Игры привели к возгоранию сена, откуда огонь перекинулся на надворные постройки.
На место пожара приехали сотрудники МЧС и добровольцы из Юмашево и Новобалтачево. Спасатели начали тушить огонь и защищать ближайшие постройки. Открытое горение удалось ликвидировать. Но во время тушения в бане было найдено тело ребёнка.
Сейчас в Новобалтачево работают оперативники, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Исполняющий обязанности прокурора Чекмагушевского района координирует работу правоохранителей и сотрудников спецслужб.
Причины пожара выясняются.