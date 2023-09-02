Живой котенок среди игрушек: необычное происшествие в Башкирии

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Сообщается, что котенка заметил застрявшим сред игрушек в автомате в одном из супермаркетов в Сибае. По информации UTV, заметившая котенка женщина попыталась сообщить о нем на горячую линию, однако ей не ответили.
Ранее Mkset рассказывал о психологе из Екатеринберга, которая спасла котенка в глухом лесу в Башкирии. По словам женщины, у котенка, которого она обнаружила неподалеку от берега реки, не было лапки, а сама эта история «стала для не откровением».