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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Башкирии в автомате игрушек заметили живого котенка

Живой котенок среди игрушек: необычное происшествие в Башкирии

2 сентября 2023, 08:43
Фото: UTV

В Башкирии в автомате игрушек заметили живого котенка

О необычном обитателе автомата с мягкими игрушками сообщает телеканал UTV.

Сообщается, что котенка заметил застрявшим сред игрушек в автомате в одном из супермаркетов в Сибае. По информации UTV, заметившая котенка женщина попыталась сообщить о нем на горячую линию, однако ей не ответили.

Ранее Mkset рассказывал о психологе из Екатеринберга, которая спасла котенка в глухом лесу в Башкирии. По словам женщины, у котенка, которого она обнаружила неподалеку от берега реки, не было лапки, а сама эта история «стала для не откровением».

#Общество#Новости Башкирии#Кот#Азамат Нухов#Супермаркеты
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