В День знаний 16-летний подросток в Уфе получил тяжелые травмы

Сообщается, что инцидент произошел на Уфимском шоссе около 18:00 в День знаний — 1 сентября. По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем Omoda c5, двигаясь в сторону улицы Чудская, наехал на 16-летнего подростка. Отмечается, что подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.