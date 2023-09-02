mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Уфе 16-летний подросток пострадал в результате ДТП с иномаркой

В День знаний 16-летний подросток в Уфе получил тяжелые травмы

2 сентября 2023, 05:12
Фото: 1MI

В Уфе 16-летний подросток пострадал в результате ДТП с иномаркой

Подростку потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы

Сообщается, что инцидент произошел на Уфимском шоссе около 18:00 в День знаний — 1 сентября. По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем Omoda c5, двигаясь в сторону улицы Чудская, наехал на 16-летнего подростка. Отмечается, что подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Госатоинспекция Уфы

В результате ДТП молодой человек получил тяжелые травмы — его госпитализировали. По факту дорожного происшествия начато разбирательство.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Новости Уфы#Транспорт#Подросток#Азамат Нухов
Подпишитесь
Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября
Вчера, 10:58
Мошенники начали массово оформлять кредиты на жителей Уфы: что происходит
Вчера, 09:28
«Наш дом тонет!»: жители Уфы забили тревогу и обратились к властям
Вчера, 08:06
Мыши, ярмарка и магазин с трусами по пути: почему в загсах Уфы хочется разводиться
Вчера, 02:00
Башкирию накроет странная непогода: видимость снизится до нуля
Вчера, 10:18
В Уфе начинает работу каршеринг Cars7
31 августа, 03:59