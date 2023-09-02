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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Аналитики зафиксировали рост цен на несколько видов лекарств в аптеках Башкирии

В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

2 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI

Аналитики зафиксировали рост цен на несколько видов лекарств в аптеках Башкирии

Данные об изменении стоимости лекарственных препаратов публикует Башстат.

В Башкирии в третью декаду августа заметно выросли цены на некоторые категории лекарственных препаратов. Так, в период с 22 по 28 августа в региональных аптеках на 2% выросли цены на «Ренгалин» и «Корвалол». Упаковка из 20 таблеток препарата обойдется в среднем в 115,37 рубля, а 25 мл капель — в 91,21 рубля соответственно.

Также изменились цены на «Метамизол натрия». Препарат подорожал на 1%, средняя стоимость упаковки из десяти таблеток составила в среднем 29,62 рубля. На 0,8% подорожал «Нимесулид» (42,5 рубля за 10 таблеток), на 0,7% выросла стоимость комбинированных анальгетиков (91,8 рубля за 10 таблеток).

Аналитики также зафиксировали снижение цен на отдельные виды медикаментов. К примеру, «Валидол» подешевел на 1,7% — средняя стоимость составила в среднем 41,82 рубля за десять таблеток.

#Общество#Новости Башкирии#Аптеки#Лекарства#Цены#Цены на лекарства#Азамат Нухов
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