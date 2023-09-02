В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

В Башкирии в третью декаду августа заметно выросли цены на некоторые категории лекарственных препаратов. Так, в период с 22 по 28 августа в региональных аптеках на 2% выросли цены на «Ренгалин» и «Корвалол». Упаковка из 20 таблеток препарата обойдется в среднем в 115,37 рубля, а 25 мл капель — в 91,21 рубля соответственно.