В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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В Башкирии в третью декаду августа заметно выросли цены на некоторые категории лекарственных препаратов. Так, в период с 22 по 28 августа в региональных аптеках на 2% выросли цены на «Ренгалин» и «Корвалол». Упаковка из 20 таблеток препарата обойдется в среднем в 115,37 рубля, а 25 мл капель — в 91,21 рубля соответственно.
Также изменились цены на «Метамизол натрия». Препарат подорожал на 1%, средняя стоимость упаковки из десяти таблеток составила в среднем 29,62 рубля. На 0,8% подорожал «Нимесулид» (42,5 рубля за 10 таблеток), на 0,7% выросла стоимость комбинированных анальгетиков (91,8 рубля за 10 таблеток).
Аналитики также зафиксировали снижение цен на отдельные виды медикаментов. К примеру, «Валидол» подешевел на 1,7% — средняя стоимость составила в среднем 41,82 рубля за десять таблеток.