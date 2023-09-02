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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 11:13

В Башкирии перед судом предстанет проворовавшийся глава сельсовета

В Башкирии глава сельсовета сдал вверенный ему вещдок на металлолом

2 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Башкирии перед судом предстанет проворовавшийся глава сельсовета

Глава одного из сельских поселений Альшеевского района республики отправится на скамью подсудимых за присвоение вверенного имущества, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по РБ.

Как установлено следствием, 53-летний глава сельсовета сдал в пункт приема металлолома металлические рельсы, которые ранее были вверены ему на хранение. Примечательно, что до этого рельсы были похищены и проходили по делу о краже в качестве вещественного доказательства.

В свою очередь, глава сельсовета, не только не обеспечил сохранность рельсов, но буквально сам же в целях обогащения сдал их в пункт приема лома черных металлов. Полученными в результате денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил похищенную сумму. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Суд#Криминал#Новости Башкирии#Следствие#Азамат Нухов#Судебное заседание
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