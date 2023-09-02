В Башкирии глава сельсовета сдал вверенный ему вещдок на металлолом

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Как установлено следствием, 53-летний глава сельсовета сдал в пункт приема металлолома металлические рельсы, которые ранее были вверены ему на хранение. Примечательно, что до этого рельсы были похищены и проходили по делу о краже в качестве вещественного доказательства.
В свою очередь, глава сельсовета, не только не обеспечил сохранность рельсов, но буквально сам же в целях обогащения сдал их в пункт приема лома черных металлов. Полученными в результате денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил похищенную сумму. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.