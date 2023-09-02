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Published Сегодня, 12:16

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Проект благоустройства парка Ленина в Уфе обойдется в 8,4 млн рублей

Раскрыты детали проекта благоустройства парка имени Ленина в Уфе

2 сентября 2023, 12:16
Фото: 1MI

Проект благоустройства парка Ленина в Уфе обойдется в 8,4 млн рублей

Подрядчиком по итогам конкурса на портале госзакупок стала компания «Альбит»

Проект ремонта Парка имени Ленина в Уфе разработает ООО «Альбит». Стоимость контракта составит 8,4 млн рублей. Заказчиком выступило Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

Подрядчику необходимо будет разработать проектную документацию, предпроектный анализ, а также общий план благоустройства территорий парка с учетом имеющихся здесь особенностей. Помимо этого компания должна учитывать, что парк является объектом культурного наследия, в связи с чем проект должен включать в себя мероприятия по сохранению элементов, включенных в охранный список, и согласовать проект с Башкультнаследием.

В рамках разработки проекта компании «Альбит» также нужно будет предусмотреть озеленение, системы видеонаблюдения, аудиооформления, освещения, а также точек доступа Wi-Fi. Исполнитель должен предусмотреть функциональное зонирование территории, разработать индивидуальный дизайн малых архитектурных форм и нестационарных объектов. Отмечается, что при разработке проекта подрядчик также должен будет учитывать мнение горожан.

Ранее на портале госзакупок были опубликованы данные о результатах конкурса на поставку арт-объектов для сада Аксакова. Победителем конкурса также стала ООО «Альбит». Общая стоимость декоративных скульптур составила порядка 17 млн рублей.

#Уфа#Благоустройство#Администрация Уфы#Госзакупки#Новости Уфы#Парки и скверы#Азамат Нухов#Реконструкция парков#Парк
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