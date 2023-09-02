Раскрыты детали проекта благоустройства парка имени Ленина в Уфе

Подрядчику необходимо будет разработать проектную документацию, предпроектный анализ, а также общий план благоустройства территорий парка с учетом имеющихся здесь особенностей. Помимо этого компания должна учитывать, что парк является объектом культурного наследия, в связи с чем проект должен включать в себя мероприятия по сохранению элементов, включенных в охранный список, и согласовать проект с Башкультнаследием.