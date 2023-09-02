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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:11

Прокуратура Башкирии инцидент с автобусом, из-за которого пострадало 4 человека

Прокуратура Башкирии инцидент с автобусом, из-за которого пострадало 4 человека

2 сентября 2023, 15:07
Фото: Госавтоинспекция РБ
Прокуратура Нефтекамска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, сообщили в пресс-службе ведомства

По предварительным данным, сегодня около 17.00 часов водитель автобуса марки «ПАЗ» совершил наезд на посадочную платформу автовокзала в г. Нефтекамск. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Сообщается, что для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов.

— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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