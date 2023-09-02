Прокуратура Башкирии инцидент с автобусом, из-за которого пострадало 4 человека

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По предварительным данным, сегодня около 17.00 часов водитель автобуса марки «ПАЗ» совершил наезд на посадочную платформу автовокзала в г. Нефтекамск. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Сообщается, что для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов.
— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.