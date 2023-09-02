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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Перевозчик прокомментировал ситуацию с автобусом, врезавшимся в остановку в Башкирии

Перевозчик прокомментировал ситуацию с автобусом, врезавшимся в остановку в Башкирии

2 сентября 2023, 16:26
Фото: Пресс-служба СУ СКР по РБ
Ранее в результате ДТП с пассажирским транспортом в Нефтекамске пострадали пять человек

По информации генерального директора ГУП «Башавтотранс» Самиева Надира Салимзяновича, около 17:00 2 сентября водитель автобуса ПАЗ ВЕКТОР следовала по территории автовокзала Нефтекамска для подачи автобуса к посадочному перрону. Однако в какой-то момент прямо перед автобусом выбежала неизвестная девушка.

Чтобы не допустить наехал на пешехода водитель затормозила и перестроилась. В результате автобус наехал на стоящую на перроне скамейку с пятью жителями.

На место ДТП выезжало руководство Нефтекамского ПАТП. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. В ГУП «Башавтотранс» для выяснения всех обстоятельств создали рабочую группу, в которую включили специалистов технического отдела и отдела безопасности дорожного движения.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП#Автомобиль#Автобус#Перевозка пассажиров#Азамат Нухов#Безопасность пассажиров
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