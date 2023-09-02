Перевозчик прокомментировал ситуацию с автобусом, врезавшимся в остановку в Башкирии

На место ДТП выезжало руководство Нефтекамского ПАТП. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. В ГУП «Башавтотранс» для выяснения всех обстоятельств создали рабочую группу, в которую включили специалистов технического отдела и отдела безопасности дорожного движения.