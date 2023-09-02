Перевозчик прокомментировал ситуацию с автобусом, врезавшимся в остановку в Башкирии

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
По информации генерального директора ГУП «Башавтотранс» Самиева Надира Салимзяновича, около 17:00 2 сентября водитель автобуса ПАЗ ВЕКТОР следовала по территории автовокзала Нефтекамска для подачи автобуса к посадочному перрону. Однако в какой-то момент прямо перед автобусом выбежала неизвестная девушка.
Чтобы не допустить наехал на пешехода водитель затормозила и перестроилась. В результате автобус наехал на стоящую на перроне скамейку с пятью жителями.
На место ДТП выезжало руководство Нефтекамского ПАТП. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. В ГУП «Башавтотранс» для выяснения всех обстоятельств создали рабочую группу, в которую включили специалистов технического отдела и отдела безопасности дорожного движения.