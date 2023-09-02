Автобус въехал в остановку в Башкирии: первые подробности о пострадавших

Отметим, что по данным тг-канала Mash Batash, в результате аварии травмы пять человек. Все они госпитализированы. Среди пострадавших — шестилетний ребёнок и его мать, предварительно, которые, по информации Mash Batash, находятся в тяжелом состоянии.