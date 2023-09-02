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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В Башкирии четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на остановку

Автобус въехал в остановку в Башкирии: первые подробности о пострадавших

2 сентября 2023, 14:32
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на остановку

В Нефтекамске пассажирский автобус въехал в посадочную платформу местного автовокзала, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РБ

Сообщается, что инцидент произошел сегодня около 17:00 часов на ул. Трактовая в Нефтекамске. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, в результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе двое детей.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Отметим, что по данным тг-канала Mash Batash, в результате аварии травмы пять человек. Все они госпитализированы. Среди пострадавших — шестилетний ребёнок и его мать, предварительно, которые, по информации Mash Batash, находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что автобус двигался по маршруту Нефтекамск — Н. Березовка без пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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