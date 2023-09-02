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Published Сегодня, 16:54

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Updated Сегодня, 16:56

Минздрав: в ДТП с автобусом в Башкирии пострадало пять человек

Минздрав: в ДТП с автобусом в Башкирии пострадало пять человек

2 сентября 2023, 16:54
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Ситуацию с автобусом, врезавшимся в остановку в Нефтекамске, прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации регионального Минздрава, в результате аварии пострадали пять человек, в числе которых двое детей. Всех пострадавших транспортировали в городскую больницу Нефтекамска.

Четырёх пациентов госпитализировали, среди них есть один ребёнок. Все находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятого пациента, 13-летнего ребенка, после осмотра врачи отпустили домой.

#Минздрав#Азамат Нухов
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