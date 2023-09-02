Минздрав: в ДТП с автобусом в Башкирии пострадало пять человек

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
По информации регионального Минздрава, в результате аварии пострадали пять человек, в числе которых двое детей. Всех пострадавших транспортировали в городскую больницу Нефтекамска.
Четырёх пациентов госпитализировали, среди них есть один ребёнок. Все находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятого пациента, 13-летнего ребенка, после осмотра врачи отпустили домой.