Минтранс Башкирии раскрыл количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По данным регионального Минтранса, суммарно по итогам минувших суток в Уфе было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. Отмечается, что в 4 дорожных авариях пострадали 4 человека, в числе которых двое несовершеннолетних.
Помимо этого ведомство публикует статистику по количеству выявленных нарушений правил дорожного движения. Всего за минувшие сутки сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 328 нарушений ПДД.
Так, было выявлено 41 нарушение правил использования ремней безопасности, 15 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходу и 11 нарушений правил перевозки детей в салоне детей-пассажиров. Было задержано девять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также к ответственности привлекли 16 пешеходов, нарушивших требования ПДД.