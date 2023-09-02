Минтранс Башкирии раскрыл количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки

Так, было выявлено 41 нарушение правил использования ремней безопасности, 15 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходу и 11 нарушений правил перевозки детей в салоне детей-пассажиров. Было задержано девять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также к ответственности привлекли 16 пешеходов, нарушивших требования ПДД.