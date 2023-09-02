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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 09:13

Минтранс Башкирии раскрыл количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки

Минтранс Башкирии раскрыл количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки

2 сентября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Всего в дорожных авариях, случившихся в течение прошедших суток в Уфе, пострадало 4 человека, сообщили в пресс-службе министерства

По данным регионального Минтранса, суммарно по итогам минувших суток в Уфе было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия. Отмечается, что в 4 дорожных авариях пострадали 4 человека, в числе которых двое несовершеннолетних.

Помимо этого ведомство публикует статистику по количеству выявленных нарушений правил дорожного движения. Всего за минувшие сутки сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 328 нарушений ПДД.

Так, было выявлено 41 нарушение правил использования ремней безопасности, 15 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходу и 11 нарушений правил перевозки детей в салоне детей-пассажиров. Было задержано девять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также к ответственности привлекли 16 пешеходов, нарушивших требования ПДД.

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#Происшествия#Город#ГИБДД#Алкоголь#ДТП#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#ПДД#Штрафы пдд#Азамат Нухов
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