mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Власти прокомментировали скандал со школой в ЖК «Белые росы» в Уфе

Власти прокомментировали скандал со школой в ЖК «Белые росы» в Уфе

1 сентября 2023, 13:12
Фото: Антон Тарасов
Глава Дёмского района ответил на жалобы родителей в соцсетях
Сюжет
Дети

Антон Тарасов заявил о беспокойстве по поводу строительства школы в ЖК «Белые росы».

— На протяжении нескольких месяцев проводилась работа по планировке места застройки, инженерно-технические изыскания, подготовительные работы. В итоге возникли вопросы по пригодности земельного участка. Сейчас все заинтересованные в строительстве школы стороны должны быть твердо уверены в том, что на отведенном месте возможно возведение социального объекта., — отметил чиновник

Тарасов отметил, что на встрече с министром образования и науки Башкирии Айбулатом Хажиным 1 сентября было оговорено — если это будет необходимо, дети, проживающие в микрорайоне «Дема-6», могут быть доставлены в школу «Гармония» ЖК «Молодежный».

Ранее Mkset сообщал, что в соцсетях обеспокоенные родители буквально атаковывали страницу Главы Республики с жалобами. По словам местных жителей, стройка школы стояла без движения больше недели. Демчане подчеркивают, что покупали квартиры в этом микрорайоне с учетом, что здесь будет свое учебное заведение — ведь самые ближайшее образовательные учреждения находится в 30 минут ходьбы от ЖК.

#Общество#Город#Башкирия#Дети#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Родители#Виалина Ахсанова#День знаний
Подпишитесь
Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября
Сегодня, 10:58
Мошенники начали массово оформлять кредиты на жителей Уфы: что происходит
Сегодня, 09:28
«Наш дом тонет!»: жители Уфы забили тревогу и обратились к властям
Сегодня, 08:06
Мыши, ярмарка и магазин с трусами по пути: почему в загсах Уфы хочется разводиться
Сегодня, 02:00
Башкирию накроет странная непогода: видимость снизится до нуля
Сегодня, 10:18
В Уфе начинает работу каршеринг Cars7
31 августа, 03:59