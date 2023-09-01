Власти прокомментировали скандал со школой в ЖК «Белые росы» в Уфе

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Антон Тарасов заявил о беспокойстве по поводу строительства школы в ЖК «Белые росы».
— На протяжении нескольких месяцев проводилась работа по планировке места застройки, инженерно-технические изыскания, подготовительные работы. В итоге возникли вопросы по пригодности земельного участка. Сейчас все заинтересованные в строительстве школы стороны должны быть твердо уверены в том, что на отведенном месте возможно возведение социального объекта., — отметил чиновник
Тарасов отметил, что на встрече с министром образования и науки Башкирии Айбулатом Хажиным 1 сентября было оговорено — если это будет необходимо, дети, проживающие в микрорайоне «Дема-6», могут быть доставлены в школу «Гармония» ЖК «Молодежный».
Ранее Mkset сообщал, что в соцсетях обеспокоенные родители буквально атаковывали страницу Главы Республики с жалобами. По словам местных жителей, стройка школы стояла без движения больше недели. Демчане подчеркивают, что покупали квартиры в этом микрорайоне с учетом, что здесь будет свое учебное заведение — ведь самые ближайшее образовательные учреждения находится в 30 минут ходьбы от ЖК.