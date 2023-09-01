Власти прокомментировали скандал со школой в ЖК «Белые росы» в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что в соцсетях обеспокоенные родители буквально атаковывали страницу Главы Республики с жалобами. По словам местных жителей, стройка школы стояла без движения больше недели. Демчане подчеркивают, что покупали квартиры в этом микрорайоне с учетом, что здесь будет свое учебное заведение — ведь самые ближайшее образовательные учреждения находится в 30 минут ходьбы от ЖК.