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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Самаре найден потерявшийся молодой человек из Башкирии

1 сентября 2023, 10:12
В Самаре потерялся молодой парень из Кугарчинского района Башкирии, сообщили волонтеры поискового отряда «ARTUS». Они узнали, что на железнодорожном пути увидели парня с особенностями здоровья, которому не удалось вернуться домой.

Потерявшийся рассказал, что у него украли деньги и он остался один в незнакомом городе без связи с родственниками. Он очень хотел вернуться домой, пишет «КП-Уфа».

Оказалось, что парень был из небольшой деревни в Башкирии. Волонтеры решили проверить указанный адрес, надеясь найти родственников парня, которые могли бы помочь ему вернуться домой.

— Поездка оказалась успешной! Выяснилось, что парень действительно жил по этому адресу. Мы нашли его родственника, который сообщил, что внимательные люди в Самаре купили парню билет на поезд до Уфы. Наша «находка» находится в хостеле под присмотром. С ним все в порядке, — рассказали волонтеры.

Волонтеры выразили благодарность всем, кто помогал искать семью этого молодого человека и помог вернуть его домой.

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