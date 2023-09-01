В Самаре найден потерявшийся молодой человек из Башкирии

— Поездка оказалась успешной! Выяснилось, что парень действительно жил по этому адресу. Мы нашли его родственника, который сообщил, что внимательные люди в Самаре купили парню билет на поезд до Уфы. Наша «находка» находится в хостеле под присмотром. С ним все в порядке, — рассказали волонтеры.