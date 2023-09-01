В Самаре найден потерявшийся молодой человек из Башкирии

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Потерявшийся рассказал, что у него украли деньги и он остался один в незнакомом городе без связи с родственниками. Он очень хотел вернуться домой, пишет «КП-Уфа».
Оказалось, что парень был из небольшой деревни в Башкирии. Волонтеры решили проверить указанный адрес, надеясь найти родственников парня, которые могли бы помочь ему вернуться домой.
— Поездка оказалась успешной! Выяснилось, что парень действительно жил по этому адресу. Мы нашли его родственника, который сообщил, что внимательные люди в Самаре купили парню билет на поезд до Уфы. Наша «находка» находится в хостеле под присмотром. С ним все в порядке, — рассказали волонтеры.
Волонтеры выразили благодарность всем, кто помогал искать семью этого молодого человека и помог вернуть его домой.