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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В Башкирии стартует вакцинация от гриппа

1 сентября 2023, 09:31
В Башкирии начинается вакцинация от гриппа. По информации, полученной из пресс-службы регионального минздрава, прививочная кампания должна охватить 1,8 млн людей. Для иммунизации населения предлагается два варианта вакцин: «Ультрикс квадри» для детей и взрослых и «Совигрипп».

Врачи советуют обязательно привиться детям в возрасте от шести месяцев до шести лет, беременным женщинам, школьникам и студентам, работоспособным взрослым и лицам старше 60 лет, а также призывникам и людям с хроническими заболеваниями, пишет «КП-Уфа».

Начало осени считается наилучшим временем для проведения вакцинации. Однако эксперты предупреждают, что прививаться от гриппа не следует, если у человека есть аллергия на куриной белок.

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