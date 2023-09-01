В Башкирии стартует вакцинация от гриппа

Врачи советуют обязательно привиться детям в возрасте от шести месяцев до шести лет, беременным женщинам, школьникам и студентам, работоспособным взрослым и лицам старше 60 лет, а также призывникам и людям с хроническими заболеваниями, пишет «КП-Уфа».