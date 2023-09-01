В Башкирии стартует вакцинация от гриппа

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Врачи советуют обязательно привиться детям в возрасте от шести месяцев до шести лет, беременным женщинам, школьникам и студентам, работоспособным взрослым и лицам старше 60 лет, а также призывникам и людям с хроническими заболеваниями, пишет «КП-Уфа».
Начало осени считается наилучшим временем для проведения вакцинации. Однако эксперты предупреждают, что прививаться от гриппа не следует, если у человека есть аллергия на куриной белок.