Традицию поднимать флаг и петь гимн ввели в детсадах Башкирии с 1 сентября

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В детских садах Башкирии День знаний, по поручению Радия Хабирова, начался с торжественной церемонии поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов.
По мнению педагогов, использование государственных символов является элементом воспитания маленьких детей.
В министерстве образования подчеркнули, что церемония поднятия флагов и исполнения гимнов будет проходить еженедельно во всех детских садах республики.
Напомним, в апреле 2022 года в школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага. Тогда стало известно, что проводить данную церемонию в школах намерены еженедельно.