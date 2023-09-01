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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Традицию поднимать флаг и петь гимн ввели в детсадах Башкирии с 1 сентября

Традицию поднимать флаг и петь гимн ввели в детсадах Башкирии с 1 сентября

1 сентября 2023, 14:15
Фото: 1MI
Об этом сообщили в минобразования РБ.

В детских садах Башкирии День знаний, по поручению Радия Хабирова, начался с торжественной церемонии поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов.

По мнению педагогов, использование государственных символов является элементом воспитания маленьких детей.

В министерстве образования подчеркнули, что церемония поднятия флагов и исполнения гимнов будет проходить еженедельно во всех детских садах республики.

Напомним, в апреле 2022 года в школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага. Тогда стало известно, что проводить данную церемонию в школах намерены еженедельно.

#Башкирия#Образование#Детский сад#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#День знаний
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