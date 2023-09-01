Толпы рабочих и грязь: как выглядит только что открытая улица Колгуевская в Уфе

Асфальт, очевидно, тоже уложили относительно вот-вот. Несмотря на прохладную погоду, идя по улице все же иной раз можно почувствовать его характерный маслянисто-нефтяной запах. При беглом осмотре явных дефектов на новом дорожном полотне как будто бы не видно. Ярко-выраженных выбоин или неровностей не замечено, однако в этом случае все же стоит дождаться момента, когда по улице будет постоянное движение. Тогда свою оценку новой дороге дадут автомобилисты.