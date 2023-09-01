Толпы рабочих и грязь: как выглядит только что открытая улица Колгуевская в Уфе

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Сама улица представляет из себя спуск к Нагаевскому шоссе. Протяженность её составляет чуть меньше километра. Если спускаться по ней с улицы Файзи Гаскарова, то по правую руку окажутся кирпичные многоэтажки, по левую — несколько десятков частных жилых домов.
Несмотря на то, что 31 августа — официальный день завершения ремонта, работа на Колгуевской кипит. На всем протяжении улицы стоят несколько грузовиков и прочая спецтехника. Группы рабочих в ярко-оранжевых комбинезонах устанавливают на тротуарах ограждения, укладывают асфальт и моют дорогу. Кто-то устанавливает ограды, кто-то протирает их от налёта. Судя по всему, вносятся последние штрихи — работа хоть и идет активно, но напряжения на лицах рабочих не считывалось.
Новым асфальтом покрыли не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки. К слову, ограждения, установленные вдоль пешеходных тротуаров, вероятнее всего, появились тут совсем недавно, о чем свидетельствует небольшая горка асфальтной крошки, рассыпанная вокруг столбиков-оснований.
Асфальт, очевидно, тоже уложили относительно вот-вот. Несмотря на прохладную погоду, идя по улице все же иной раз можно почувствовать его характерный маслянисто-нефтяной запах. При беглом осмотре явных дефектов на новом дорожном полотне как будто бы не видно. Ярко-выраженных выбоин или неровностей не замечено, однако в этом случае все же стоит дождаться момента, когда по улице будет постоянное движение. Тогда свою оценку новой дороге дадут автомобилисты.
Напомним, улицу Колгуевскую перекрывали на несколько месяцев из-за строительства водовода в рамках федерального нацпроекта. Движение здесь было прекращено с 22 мая. Водовод обеспечит водою южную часть Уфы — от Демы до Затона.