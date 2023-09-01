Школу-долгострой в Уфе, где учился Хамитов, все же открыли в День знаний

Напомним, Mkset ранее сообщал о жалобах уфимцев на задержку открытия 115-й гимназии. По словам одной из уфимок, гимназия №115 в Уфе должна была распахнуть свои двери в декабре прошлого года. Женщина была удивлена, что к июлю 2023 года школа до сих пор не сдана. Тогда, Министерство строительства и архитектуры Башкирии ответило, что санкционное давление отодвинуло сроки строительства и сдачи гимназии, в связи с этим ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2023 года.