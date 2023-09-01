Школу-долгострой в Уфе, где учился Хамитов, все же открыли в День знаний

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В ГЖИ сообщили, что с 21 по 25 августа проведена внеплановая выездная проверка школы №115. По результатам проверки Госжилстройнадзор выдал положительное заключение об удовлетворении объекта требованиям проектной документации, включая требования по энергетической эффективности.
Школа с вместимостью на 1 225 ученических мест состоит из пяти блоков. Внутри нее даже есть пассажирский лифт с просторной кабиной. На территории школы расположены площадки для тихого отдыха и активных игр, а также физкультурно-спортивная зона.
Напомним, Mkset ранее сообщал о жалобах уфимцев на задержку открытия 115-й гимназии. По словам одной из уфимок, гимназия №115 в Уфе должна была распахнуть свои двери в декабре прошлого года. Женщина была удивлена, что к июлю 2023 года школа до сих пор не сдана. Тогда, Министерство строительства и архитектуры Башкирии ответило, что санкционное давление отодвинуло сроки строительства и сдачи гимназии, в связи с этим ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2023 года.