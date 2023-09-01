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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Школьник из Башкирии принял участие в открытом уроке с Владимиром Путиным

Школьник из Башкирии принял участие в открытом уроке с Владимиром Путиным

1 сентября 2023, 15:42
Фото: Скриншот с видео.
Мероприятие с участием президента России состоялось сегодня, 1 сентября.

В первый день начала учебного года Владимир Путин провел открытый урок «Разговоры о важном». Присутствовали на уроке 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Мероприятие проводилось в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». В ходе ребята делились своими успехами и задавали интересующие их вопросы Владимиру Путину.

Отметим, что среди ребят присутствовал и 10-лассник Резван Гатауллин из Туймазов. Парень учится в средней школе №8 и к своим 16 годам уже является двухкратным победителем олимпиады «Кубок им. Ю. А. Гагарина», победителем конкурсного отбора ЦПИ РГО «Океанавтика», всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и конкурса «Моя страна — моя Россия».

Фото: Скриншот с видео

Резван также входит в топ-100 лучших волонтеров РБ, руководит проектным отделом Региональной команды Большой Перемены в Башкирии и является педагогом дополнительного образования в МЦ «Лидер» Туймазинского района.

Кроме того, президент Путин сообщил о запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурс «Это у нас семейное». Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и путешествия. Старт 4 сентября, участие могут принять команды из четыре и более родственников, среди которых есть представители как минимум трех поколений. Зарегистрировать команду на сайте этосемейное.рф до 4 ноября.

#Общество#Элина Сайфранова#Президент России#Новости Башкирии#Шокола#Школьник
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