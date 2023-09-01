Школьник из Башкирии принял участие в открытом уроке с Владимиром Путиным

Кроме того, президент Путин сообщил о запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурс «Это у нас семейное». Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и путешествия. Старт 4 сентября, участие могут принять команды из четыре и более родственников, среди которых есть представители как минимум трех поколений. Зарегистрировать команду на сайте этосемейное.рф до 4 ноября.