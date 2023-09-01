Школьник из Башкирии принял участие в открытом уроке с Владимиром Путиным

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В первый день начала учебного года Владимир Путин провел открытый урок «Разговоры о важном». Присутствовали на уроке 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.
Мероприятие проводилось в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». В ходе ребята делились своими успехами и задавали интересующие их вопросы Владимиру Путину.
Отметим, что среди ребят присутствовал и 10-лассник Резван Гатауллин из Туймазов. Парень учится в средней школе №8 и к своим 16 годам уже является двухкратным победителем олимпиады «Кубок им. Ю. А. Гагарина», победителем конкурсного отбора ЦПИ РГО «Океанавтика», всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и конкурса «Моя страна — моя Россия».
Резван также входит в топ-100 лучших волонтеров РБ, руководит проектным отделом Региональной команды Большой Перемены в Башкирии и является педагогом дополнительного образования в МЦ «Лидер» Туймазинского района.
Кроме того, президент Путин сообщил о запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурс «Это у нас семейное». Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и путешествия. Старт 4 сентября, участие могут принять команды из четыре и более родственников, среди которых есть представители как минимум трех поколений. Зарегистрировать команду на сайте этосемейное.рф до 4 ноября.