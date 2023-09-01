«Почта России» раскрыла финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Как следует из отчета госкомпании, за прошедший год убыток от операционной деятельности сократился почти в три раза: с 20,2 до 6,9 миллиарда рублей. Это на фоне того, что «Почта России» нарастила выручку до 108,4 миллиарда рублей за первые шесть месяцев текущего года, передает 56orb.ru.
В прошлом году компания столкнулась с трудностями и понесла рекордный убыток. После смены команды в январе 2023 года эксперты отмечали, что первое полугодие, в особенности второй квартал, когда реализуемые инициативы начнут приносить результат, станет показательным периодом. В пресс-службе АО «Почта России» улучшение финансовых показателей объяснили антикризисным управлением, сокращением неоптимальных затрат и программой по развитию бизнеса.
Итоги первого полугодия прокомментировал генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков. По его словам, несмотря на сложное время, реализуемые командой трудные решения оказались результативными.
«Мы строим почту, которая сможет одинаково эффективно быть современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также центром оказания социально важных повседневных услуг для жителей страны», — заявил Михаил Волков.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов сказал, что сотрудничество с маркетплейсами для почты становится одним из самых перспективных направлений. По его словам, финансовые результаты госкомпании еще далеки от желаемых, однако прогресс очевиден.
Андрей Карпов также отметил, что если компания сейчас проявит здоровую «агрессивность», то она может стать основным каналом взаимодействия покупателей и продавцов.
«Через канал „Почта России“ в принципе могла бы осуществляться максимальная доставка товара до потребителей. На сегодняшний день „Почта России“ — самая распространенная сеть в стране со своими пунктами выдачи. И пользоваться этим преимуществом нужно именно сейчас, потому что в противном случае появятся альтернативные игроки», — резюмировал он.
«Почта России» входит в топ-10 мировых компаний по количеству отделений и обслуживает свыше 38 тыс точек. Порядка 66% из них находятся в малых и удаленных населенных пунктах. Восемь лет назад компания отказалась от государственных субсидий.
Руководство «Почты России» также говорит о необходимости сотрудничества с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции. В компании отметили, что до конца года значительная часть отделений станет мультибрендовыми пунктами выдачи заказов
«Почта России» развивает международное направление, в том числе открывая новые маршруты для российских экспортеров. На сегодняшний день компания обеспечивает стабильное сообщение со 130 странами», — заявили в компании.
«Почта России» также выполняет свою социальную функцию — гарантированно доставлять письма, посылки, пенсии и товары, оказывать социально значимые услуги. Ежегодно компания принимает около 1,3 миллиарда бумажных писем и счетов, более 238 миллионов электронных заказных писем, обрабатывает около 115 миллионов посылок.
Напомним, в январе 2023 года гендиректором «Почты России» был назначен Михаил Волков, который с 2017 по 2021 год работал в компании заместителем генерального директора по операционному управлению.