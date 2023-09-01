«Почта России» раскрыла финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года

Как следует из отчета госкомпании, за прошедший год убыток от операционной деятельности сократился почти в три раза: с 20,2 до 6,9 миллиарда рублей. Это на фоне того, что «Почта России» нарастила выручку до 108,4 миллиарда рублей за первые шесть месяцев текущего года, передает 56orb.ru.