Первый снег, смерть дезертира с гранатой и взрыв газа в Башкирии

Из-за сильного ветра в Уфе пострадали несколько машин. В результате падения дерева на улице Бикбая, 36, два автомобиля получили механические повреждения. Также известно о еще одном случае падения дерева на автомобиль на улице Лесотехникума. Вследствие непогоды пострадало еще два автомобиля, находящихся на улице Первомайской, 100 и Индустриальном шоссе, 119, они тоже были повреждены. На пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, а также на проспекте Октября, 90, деревья из-за сильного ветра не выдержали и упали на проезжую часть и тротуар.