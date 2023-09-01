Первый снег, смерть дезертира с гранатой и взрыв газа в Башкирии

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Published Сегодня, 16:46
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Из-за сильного ветра в Уфе пострадали несколько машин. В результате падения дерева на улице Бикбая, 36, два автомобиля получили механические повреждения. Также известно о еще одном случае падения дерева на автомобиль на улице Лесотехникума. Вследствие непогоды пострадало еще два автомобиля, находящихся на улице Первомайской, 100 и Индустриальном шоссе, 119, они тоже были повреждены. На пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, а также на проспекте Октября, 90, деревья из-за сильного ветра не выдержали и упали на проезжую часть и тротуар.
Уфимка оказалась на грани жизни и смерти после обычной готовки дома. 73-летняя женщина была госпитализирована в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18 в состоянии крайней степени тяжести. Предположительно, ожоги получены в ходе приготовления пищи на кухне, что привело к возгоранию одежды, находившейся на пострадавшей. К сожалению, борьба за её жизнь не увенчалась успехом. Как передали в МЧС, вечером 31 августа при сверке данных с медицинским учреждением получена информация, что женщина скончалась.
Военнослужащий Ильдар Б., который угрожал взорвать гранату в Уфе и требовал переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, покончил с собой в камере. Глава региона Радий Хабиров выразил соболезнования родным Ильдара и заявил, что возьмет на себя организацию похорон бойца.
29 августа, в Белорецком районе республики на видеозапись попал момент снежных осадков. Как рассказал автор ролика, падающий снег ему удалось заснять во время похода на гору Иремель.
В детских садах Башкирии День знаний, по поручению Радия Хабирова, начался с торжественной церемонии поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов. В министерстве образования подчеркнули, что церемония поднятия флагов и исполнения гимнов будет проходить еженедельно во всех детских садах республики.
Неизвестный взрыв разнес квартиру в жилом доме в Башкирии. Инцидент произошел 30 августа. Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена. Квартира на Советской могла взорваться из-за замены газовых счётчиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Расследование проводится по признакам преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».
На этой неделе состоялось техническое открытие популярного магазина «Золотое яблоко». Mkset отправился на демонстрацию знаменитого бренда и выяснил самые интересные детали. Подробнее об этом можно узнать в сюжете.