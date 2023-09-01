Новый аэровокзал Южно-Сахалинска участвует в конкурсе главных достижений РФ

«Для Сахалинской области, жители которой связаны с материком преимущественно авиацией, он стал „воротами“ в мир. Видят его те, кто летит в отпуска и командировки, и те, кто возвращается домой. Его удалось достроить и запустить несмотря ни на что. Не помешали этому ни санкции, ни порванные логистические цепочки, и сегодня он радует наших жителей и туристов. Его открытие — наш общий вклад в историю развития Сахалинской области, ведь он верой и правдой прослужит сахалинцам и курильчанам еще не одно десятилетие. Поэтому я призываю земляков поддержать наш аэровокзал на конкурсе, проголосовав за него», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.