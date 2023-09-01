«Наш дом тонет!»: жители Уфы забили тревогу и обратились к властям

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Жители дома по адресу ул. Николая Дмитриева, 11 обратились за помощью к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. В видеообращении они рассказали о том, что подвал их дома топит на протяжении многих лет. Ответственность за происходящее жильцы возлагают на управляющую компанию ООО «Жилой квартал 55». По мнению жильцов, нынешняя ситуация создаёт невыносимые санитарно-гигиенические условия для проживания и угрозу здоровья жителям. Речь идёт о спасении дома.
Как сообщила нам собственница одной из квартир Татьяна, в этом году проблемы обострились в начале августа. Сначала возникла утечка в бойлерной. А когда её устранили, вода под напором пошла в канализацию. В результате вода поднялась до входа в подвал. Теперь запахи канализации вынуждены вдыхать жильцы всех квартир. Кроме того, из-за постоянных подтоплений в подвале завелись комары, высаживающие личинок во влажной среде. В письме, ранее адресованном в администрацию Советского района, жильцы утверждали, что подтопление может привести к коррозии арматуры и снижению прочности бетона. А это, в свою очередь, может стать причиной аварийной ситуации, из-за которой жить в доме будет невозможно. Кроме того, повышенная влажность и загрязнение подвала могут стать аккумулятором болезнетворных бактерий.
Администрация Советского района ответила жильцам, что труба, на которой произошла утечка, принадлежит ГУП «Уфаводоканал». Последний получил предписание устранить аварию. Но, по словам жильцов, аварийная бригада заменила 2 вентиля и кусочек трубы. В «Уфаводоканале» отчитались о замене 10 вентилей.
Из-за того, что последствия потопа не устранены, дом не могут подготовить к отопительному сезону, невозможно произвести теплоизоляцию. «О какой теплоизоляции можно говорить, если в подвале — канализационные отходы и личинки комаров?» — вопрошает Татьяна.
Обращение к главе города стало последним шагом жильцов. Ранее они вели переписку с Госжилинспекцией, управляющей компанией, администрацией района, Роспотребнадзором, МЧС России.
Кроме видеообращения, жители написали письмо на имя мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Авторы письма говорят о том, что до сегодняшнего дня не удалось устранить утечки в транзитных сетях наружного водопровода. Виноваты в этом, по их мнению, неопределённость балансовой принадлежности водопровода и «безответственное поведение руководства управляющей компании». Жители дома просят оказать содействие в «незамедлительном устранении последствий аварии» и создании нормальных условий проживания в многоквартирном доме.
На данный момент обращение инициативной группы дома Николая Дмитриева, 11 зарегистрировано в мэрии Уфы.