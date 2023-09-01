«Наш дом тонет!»: жители Уфы забили тревогу и обратились к властям

Как сообщила нам собственница одной из квартир Татьяна, в этом году проблемы обострились в начале августа. Сначала возникла утечка в бойлерной. А когда её устранили, вода под напором пошла в канализацию. В результате вода поднялась до входа в подвал. Теперь запахи канализации вынуждены вдыхать жильцы всех квартир. Кроме того, из-за постоянных подтоплений в подвале завелись комары, высаживающие личинок во влажной среде. В письме, ранее адресованном в администрацию Советского района, жильцы утверждали, что подтопление может привести к коррозии арматуры и снижению прочности бетона. А это, в свою очередь, может стать причиной аварийной ситуации, из-за которой жить в доме будет невозможно. Кроме того, повышенная влажность и загрязнение подвала могут стать аккумулятором болезнетворных бактерий.