На одной из улиц Уфы из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров

Напоминаем, что ранее мы писали о подобных случаях прорыва трубопроводов, которые привели к затоплению нескольких улиц и провалу авто под землю. Помимо этого, в одном из дворов многоэтажного дома образовался целый ручей, который стал затапливать территорию под окнами горожан.