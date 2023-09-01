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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

На одной из улиц Уфы из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров

На одной из улиц Уфы из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров

1 сентября 2023, 08:33
Фото: Антон Засимов / 1MI
Произошедшее запечатлела на камеру одна их очевидиц события.

Очередной прорыв произошёл на пересечении улиц Трамвайной и Адмирала Макарова.

На кадрах видно, что струи воды уходят ввысь на большое расстояние.

Напоминаем, что ранее мы писали о подобных случаях прорыва трубопроводов, которые привели к затоплению нескольких улиц и провалу авто под землю. Помимо этого, в одном из дворов многоэтажного дома образовался целый ручей, который стал затапливать территорию под окнами горожан.

#Происшествия#Видео#Фонтан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Затопление#Прорыв#Улица Трамвайная#Адмирал Макаров#Трубопровод
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