На одной из улиц Уфы из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Очередной прорыв произошёл на пересечении улиц Трамвайной и Адмирала Макарова.
На кадрах видно, что струи воды уходят ввысь на большое расстояние.
Напоминаем, что ранее мы писали о подобных случаях прорыва трубопроводов, которые привели к затоплению нескольких улиц и провалу авто под землю. Помимо этого, в одном из дворов многоэтажного дома образовался целый ручей, который стал затапливать территорию под окнами горожан.