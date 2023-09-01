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Мыши, ярмарка и магазин с трусами по пути: почему в загсах Уфы хочется разводиться

Мыши, ярмарка и магазин с трусами по пути: почему в загсах Уфы хочется разводиться

1 сентября 2023, 02:00
Фото: 1MI
Сложно сказать, что внешний вид имеющихся в Уфе загсов создает нужную атмосферу праздника и радости. Проходя мимо большинства из них — можно и не обратить внимания. Mkset узнал, почему загсы в городе выглядят именно так и что об этом думают горожане

ЗАГС Кировского района

Начнем с самого попсового и популярного загса на Телецентре. Заметить его несложно — название написано большими красными буквами. Пожалуй, это самое яркое из всех подобных учреждений.

Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

Однако, несмотря на удобное расположение и более-менее красочную облицовку здания, нельзя сказать, что место отличается особой чистотой. Брусчатка непосредственно у входа в загс выглядит очень и очень грязно. Из плюсов — заметно это только в летнее время, когда дорогу не застилает слой снега.

То, что «внешний вид оставляет желать лучшего», отмечают и горожане в отзывах «Яндекс. Карт».

— Не было ремонта уже наверное лет 50, невозможно сделать красивые фото, крыльцо всё раздолбанное, можно споткнуться и полететь, — пишет анонимный пользователь.
— Ну не могут сделать в Уфе солидный загс, — отчаялся Равиль Ш.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

ЗАГС Советского района

А вот загс Советского района красками не отличается и будто сразу готовит молодоженов к неприметным будням. Дело в том, что облицовка учреждения выполнена в серых тонах с небольшой позолотой. Собственно, в цвет к основному зданию, что, с одной стороны, неплохо, а с другой — удручающе.

Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

Вот и Дарья Ф. замечает, что внешний вид входной группы этого загса и процесс регистрации брака не соответствуют торжественности.

— Как тут все не организовано, по 30-40 минут стоять на улице, неизвестно чего ждать. Гости с одной свадьбы смешиваются с гостями с другой свадьбы, куча мала какая-то. Ну, а на парадном входе висят кольца со времён Ленина. На семи свадьбах гулял и в городе, и в селе, но такого кошмара нигде не видел. Про дороги вообще молчу, это нечто, — пишет горожанин.
— Загс обветшал, пора делать ремонт! Не хватает комнат для жениха и невесты… хотя бы сделайте комнату для невест! — добавляет Жанна.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

ЗАГС Ленинского района

Если у двух предыдущих загсов входная группа хоть немного, но напоминала что-то торжественное, то отделение загса Ленинского района по улице Гоголя этим похвастаться не может. Выглядит всё как вход в обычный жилой подъезд — и о том, что это за учреждение, говорит кованая вывеска, которая сливается с козырьком. Сложно представить, какие фотографии можно сделать после регистрации брака.

Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

Местные жители в свою очередь отмечают «поржавевшие кольца» и сравнивают с «забегаловкой».

— Наискучнейшее на вид здание. Серое, неприметное, с поржавевшими кольцами, для разводов в самый раз. Хорошо бы его с дизайнером хорошим в порядок привести, — пишет Айгуль Б.
— Извините, конечно, но сельские загсы намного привлекательнее и лучше, чем эта забегаловка! Сотрудники грубые, бездушные. Больше добавить нечего, — негодует Римма.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

ЗАГС Октябрьского района

Первый отдел загса Октябрьского района находится на улице Зорге, 37 и с виду практически ничем не отличается от Советского и, забегая вперед, от Калининского. Вся облицовка серая и лишь немного позолоченными буквами написано слово ЗАГС.

Местные жители помимо внешнего вида отмечают грязь на прилегающей территории.

— А ведь это место, которое должно, в первую очередь, нести людям радость! , — негодует Альфия Г.
— Мне кажется, там удобно разводиться — ехал мимо, развёлся, купил по соседству в магазине саморезов или сходил на ярмарку купил картофель и поехал дальше. Мне кажется, в городе с загсами проблемы, — считает Маша И.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

Если казалось, что все выше упомянутые загсы выглядят непримечательно и сходу их заметить будет сложно, то второй отдел загса Октябрьского района расположился, пожалуй, в самом неочевидном месте — в торговом комплексе «Весна». Вот так он выглядит со стороны.

Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

На странное местоположение учреждения, где проходят регистрации браков, обращают внимание и уфимцы, отмечая при этом приятный персонал.

— Помещение подходит для скромных торжеств. Сам отдел находится в ТЦ на третьем! этаже — это просто абзац. Выходят новобрачные и спускаются мимо отдела белья, «Фикс Прайса» и толп посетителей. Просто мечта, — пишет Руслан.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

ЗАГС Калининского района

Еще один брат-близнец — загс Калининского района, полностью серый и тоже с позолоченной надписью.

На сервисе Яндекс.карты жители также оставляют не самые приятные комментарии. Например, Станислав пишет, что это здание загса тоже старое и требует внимания.

— Бегают мыши, я лично это наблюдала. Загс в убитом состоянии. Лестниц нет. Ждут, когда кто-то разобьётся на них. Просто безжизненный, — добавляет Екатерина Ш.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

ЗАГС Орджоникидзевского района

Располагается в старой Черниковке на улице Мира и на субъективный взгляд выглядит наиболее приемлемым. Входная группа хорошо вписывается в «картину» основного здания и не закрашена полностью серым цветом, что уже не может не радовать.

Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

Однако горожане отмечают, что на окнах установлены решетки. Судя по всему, чтобы невеста или жених не сбежали в лучших традициях кинематографа. Также вопросы имеются у жителей и по уборке прилегающей территории.

— Можно было бы само крыльцо облагородить! Часто мусор лежит… Урну неподалёку поставить, ну и подметать чаще. Зимой сугробы бывают часто, неприятно смотреть и ходить неудобно! Лучше убирать снег, — пишет Эльвира.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

ЗАГС Демского района

Судя по фотографиям сервиса Яндекс.карты за 2021 и 2023 года, относительно недавно внешний вид здания этого загса был другим.

Тем не менее жители города все равно просят чиновников сделать ремонт здания — «посовременнее и поярче».

— Для тех, кто не в курсе, решил тут расписаться. По субботам рядом ярмарки. И если не хотите, чтоб на Ваших свадебных фото присутствовал мужик с мешком картошки или капусты, выбирайте другие дни, — советует Тимур Х.
Фото: Яндекс // Яндекс.Карты

Что говорит мэрия?

Mkset обратился за комментарием в Государственное юридическое бюро Башкирии. Там заявили, что загсы Уфы содержатся на федеральные деньги. Так, на проведение капремонтов в 2021 и 2022 годах не выделяли ни рубля, а в 2023 году — 1 400 рублей. На проведение текущих ремонтных работ в 2021 году из бюджета выделили 2,95 млн рублей, в 2022 — 2,14 млн рублей, а в 2023 — 793 тысячи рублей.

Унылый и серый вид загсов Уфы объясняется тем, что 97% помещений являются встроенно-пристроенными и располагаются в жилых домах. Следовательно, и цветовая гамма учреждений соответствует цветам общего имущества МКД.

Изменить цвет входной группы, по данным госучреждения, можно только в двух случаях: собрать не менее 51% голосов на общем собрании собственников жилья, и согласовать желаемый цвет в отделе архитектуры района, где этот загс находится.

#Общество#Элина Сайфранова#Благоустройство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Свадьба#ЗАГС#Молодожены
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