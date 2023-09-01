Мыши, ярмарка и магазин с трусами по пути: почему в загсах Уфы хочется разводиться

Если у двух предыдущих загсов входная группа хоть немного, но напоминала что-то торжественное, то отделение загса Ленинского района по улице Гоголя этим похвастаться не может. Выглядит всё как вход в обычный жилой подъезд — и о том, что это за учреждение, говорит кованая вывеска, которая сливается с козырьком. Сложно представить, какие фотографии можно сделать после регистрации брака.