МТС рассказала, из каких регионов приезжали гости форума «Йыйын молодежи — 2023»

BigData проанализировала посетителей форума «Йыйын молодежи — 2023», который прошел в Башкирии с 22 по 25 августа в формате палаточного лагеря. Компания на основе обезличенных данных изучила аудиторию, которая в период проведения форума собралась в деревне Старосубхангулово. Выяснилось, что самая многочисленная возрастная категория среди гостей праздника — люди в возрасте 20-29 лет, они формируют 55% аудитории. Еще по 18% приходится на молодёжь 16-20 лет и людей в возрасте от 35 до 48 лет. Поучаствовать в форуме в основномприезжалижители регионов Приволжского федерального округа — они составили70% аудитории. Из Москвы и Подмосковья приехало 9% участников, и еще 5% аудитории приходится на гостей из Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.