МТС рассказала, из каких регионов приезжали гости форума «Йыйын молодежи — 2023»

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 08:11
BigData проанализировала посетителей форума «Йыйын молодежи — 2023», который прошел в Башкирии с 22 по 25 августа в формате палаточного лагеря. Компания на основе обезличенных данных изучила аудиторию, которая в период проведения форума собралась в деревне Старосубхангулово. Выяснилось, что самая многочисленная возрастная категория среди гостей праздника — люди в возрасте 20-29 лет, они формируют 55% аудитории. Еще по 18% приходится на молодёжь 16-20 лет и людей в возрасте от 35 до 48 лет. Поучаствовать в форуме в основномприезжалижители регионов Приволжского федерального округа — они составили70% аудитории. Из Москвы и Подмосковья приехало 9% участников, и еще 5% аудитории приходится на гостей из Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
МТС также обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом гостей и участников форума. На время проведения всех запланированных мероприятий на площадке форума было установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Благодаря этому устойчивая связь и быстрый интернет были доступны на всем фестивальном поле, включая зоны отдыха, питания, зон лекций и стратегических сессий.
«Форум „Йыйын молодежи-2023“ — это важное и интересное событие для Башкирии. Для молодых участников была подготовлена насыщенная программа с выступлениями экспертов, которые делились своими знаниями и опытом в различных сферах– рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.