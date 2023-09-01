Мошенники начали массово оформлять кредиты на жителей Уфы: что происходит

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Несколько жителей Уфы обратились в полицию с одинаковыми заявлениями. Они получили письма на свои электронные адреса, уведомляющие о просроченной задолженности по кредитам, которые они, по их словам, не брали.
После обращения жители Уфы связались с кредитными организациями, где выяснилось, что микрокредиты были оформлены неизвестными лицами, используя паспортные данные пострадавших. Полученные средства злоумышленники оставляли себе, оставляя на жертвах платежные обязательства.
За последние 24 часа злоумышленники успели получить пять микрокредитов на общую сумму около 180 тысяч рублей.
Ранее Mkset сообщал, как клиентам банка «Уралсиб» угрожали мошенники. Неизвестные разместили в соц. сети посты с фишинговыми ссылками, перейдя по которым клиент мог оставить данные своей карты.